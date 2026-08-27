Пълнолуние през август: Какво да очаквате според зодията си

Пълнолунието през август тази година ще съвпадне и с частично лунно затъмнение, което ще започне в края на 27 август и ще продължи до ранните сутрешни часове на 28 август.

Най-добрите гледки към затъмнението ще бъдат в източната част на Съединените щати и Канада, както и в Централна и Южна Америка.

За разлика от слънчевото затъмнение, не са необходими специални очила, за да се наблюдава лунно затъмнение, а бинокъл или телескоп могат да осигурят подобрен изглед.

Защо се нарича Есетрова луна?

Пълнолунието е било наричано Есетрова луна от североизточните индиански племена заради големите риби, които са били по-лесни за улавяне по това време на годината в Големите езера и други големи водни басейни.

Августовското пълнолуние е известно и с други имена, свързани със сезона, включително Царевична луна, Жътвена луна и Изгряваща луна.

В кой зодиакален знак е Есетровата луна през август?

Зодиакалният знак на всяко пълнолуние се определя от позицията му в нощното небе спрямо астрологичните знаци. Всяка година Луната се измества, което води до различни характеристики.

Тазгодишната Есетрова луна и лунно затъмнение ще се случат в Риби, 12-ия и последен зодиакален знак. Риби е воден знак и противоположен знак на Дева. Това означава, че и двата зодиакални знака са свързани с нашето здраве – физическо или психическо – както и с физическия или духовния свят.

Лунните затъмнения са три пъти по-мощни и емоционални от пълнолунията. Те отбелязват кулминации, пробиви или сривове, предизвиквайки кризисно събитие, което ни кара да оценим най-вътрешните си страхове, чувства и действия.

Използвайте времето, за да забавите темпото, да размислите и да обърнете внимание на това, което се случва в живота ви. Сезонът на затъмненията е идеален период за водене на дневник, молитва, релаксация сред природата, центриране и практикуване на медитация.

А ето и как ще се отрази Есетровата луна на вашия зодиакален знак:

Овен

Отделете време, за да възстановите емоционалната и духовната си енергия, Овен. Тази луна може да ви помогне наистина да се докоснете до вродените си психически способности и интуиция. Слушайте какво ви казва вселената. Ако усещате предчувствие, може би сте на правилния път. Запишете всички сънища или повтарящи се дежавюта, които изпитвате.

Телец

Романтика и очарование витаят във въздуха, Телец. Вероятно ще бъдете заобиколени от много приятели, фенове или последователи. Тази лунна светлина осветява вашата социална мрежа и връзки, така че може да присъствате на важно събитие или дори да се запознаете с много нови хора. Скъпа надежда, стремеж или мечта също може да са на една ръка разстояние. И накрая, ако сте необвързани, излезте навън и се запознайте или опитайте онлайн запознанства.

Близнаци

Успехът може да е на една ръка разстояние, Близнаци! Тази лунна светлина осветява вашия професионален свят и може да донесе повишение, награда, отличие или нова оферта за работа. Работете здраво в този момент; ще стигнете много далеч сега. Ако професионален ангажимент приключи близо до този момент, ще бъдете пренасочени бързо.

Рак

Нови възможности може да са на хоризонта, Рак. С настъпването на тази лунна светлина може да бъдете подтикнати да плувате в нова територия. Това може да ви даде енергия да резервирате полет и да се впуснете или да планирате забавна почивка през следващата година. Академичните начинания, правните проекти и медийните или издателските планове също биха могли да претърпят промяна сега.

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