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МВнР потвърди, че българин е изчезнал в наводнението в Непал

Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията

27.08.2026 | 13:57 ч. Обновена: 27.08.2026 | 14:09 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерството на външните работи, чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи, е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват, като в случай на изчезнали български граждани, при които не са изяснени всички факти и обстоятелства, и преди да бъдат уведомени близките им, МВнР не може да предоставя лични данни или да потвърди самоличността им. 

В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет.

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Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал. 

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