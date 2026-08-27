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5 по Рихтер удари Тибет след наводнението в Хималаите

Трусът е регистриран на дълбочина от 10 км

27.08.2026 | 21:05 ч. 1
Reuters

Reuters

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси китайския регион Тибет късно в четвъртък, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

Трусът е регистриран на дълбочина 10 км в Северен Тибет, посочват от GFZ.

Епицентърът се е намирал на стотици километри северно от районите в Непал и Китай, засегнати в сряда от опустошително внезапно наводнение, което отне живота на стотици хора, а над 1000 души са в неизвестност.

Китайският център за сеизмичен мониторинг също съобщи за земетресение с магнитуд 4,7 в Нагчу, Тибет, станало в сряда, предаде държавната информационна агенция "Синхуа“.

Агенцията добавя, че Китай задейства протокол за реакция при наводнения от четвърто ниво в Тибет поради опасност от пробив на естествено образувано езеро (вследствие на блокиране на речен поток).

Министерството на водните ресурси на Китай е разпоредило на местните власти да следят състоянието на езерото и валежите, както и е изпратило екип от експерти в окръг Джиронг, съобщава още "Синхуа“.

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Тагове:

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