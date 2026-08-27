Владимир Даскалов: В здравеопазването няма място за солови играчи

Болестта няма партийна принадлежност. В здравеопазването няма място за солови играчи. Управлението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изисква безупречна екипна работа.

Това заяви кандидатът за управител на НЗОК доц. д-р Владимир Даскалов на изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване, предаде репортер на БГНЕС.

Кандидатурата на доц. д-р Владимир Даскалов за ръководния пост в ключовата институция, която управлява милиардния публичен ресурс за здравеопазване бе издигната от управляващата парламентарна група на „Прогресивна България“.

Доц. д-р Даскалов е дългогодишен военен хирург и мениджър на водещи лечебни заведения.

„За мен е чест и дълбока отговорност да застана днес пред вас като кандидат за управител на НЗОК. Приемам това изслушване не просто като административно изискване, а като откровен и експертен диалог за състоянието, предизвикателствата и бъдещето на българското здравеопазване. Заставам пред вас с ясното съзнание, че болестта няма партийна принадлежност“, каза пред членовете на комисията кандидатът за управител на Касата.

Доц. Даскалов отбеляза, че болката на пациента, достъпът до животоспасяващи терапии и условията на труд на нашите лекари, сестри и всички останали професионалисти, които работят в сферата на здравеопазването, са национални и надпартийни проблеми. По думите му решенията, които трябва да се вземат днес за управлението на бюджет от над 5 млрд. евро, ще отекват в живота на всички български граждани утре.

„Целият ми професионален път като лекар хирург и като ръководител ме е научил на едно основно правило – в здравеопазването няма място за солови играчи“, категоричен е той и подчерта, че управлението на НЗОК изисква безупречна екипна работа.

Доц. д-р Даскалов посочи, че негов дълг като кандидат за управител е да бъде гарантът за точното изпълнение на определените в Закона за бюджета на НЗОК политики и финансови параметри, работейки в постоянен синхрон с Надзорния съвет, Министерството на финансите, лекарските и стоматологичните съюзи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Изпълнителната агенция за медицински надзор, както и редица други организации и институции.

Той обърна внимание, че всяка година бюджетът на Здравната каса се увеличава с около 10%, но въпреки тези ръстове данните показват, че средните продължителност на живота у нас остава тревожно ниска – 75,6 години, което е с близо 6 години под средната за Европейския съюз (ЕС). Доц. д-р Даскалов подчерта, че едно на всеки 3 деца в България страда от наднормено тегло или затлъстяване, превръщайки се в потенциален хроничен пациент още от училищна възраст.

Като тревожен той отчете и факта, че личното плащане от джоба на пациента е сред най-високите в Европа, достигащо до близо 31%. „Това е финансова и морална тежест, която ние сме длъжни да спестим на пациентите и техните семейства“, заяви кандидатът.

Услугата трябва да отговаря на реалната нужда на човека, каза още доц. д-р Даскалов, като изтъкна, че истинското качество се измерва с това пациентът да не развие усложнение.

По време на изслушването той заяви още, че само с общи надпартийни усилия и строг експертен контрол може да се изгради системата, която българското общество заслужава.

Кандидатът обяви, че ще подкрепи въвеждането на електронно предписание от зъболекаря към зъботехническата лаборатория. „За да сме сигурни къде и как се отчитат тези средства, ние се нуждаем от дигитална среда“, добави той.