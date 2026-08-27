Глобяват в Нидерландия за жилища, които дълго стоят празни

Алмере е една от първите общини в Нидерландия, която налага глоба на собственици, които оставят жилището си незаето за дълъг период, съобщи телевизия Ер Те Ел. Общините имат тази възможност от тази година, но според мнозина мярката е ненужна, тъй като дългосрочното незаемане на жилища в страната почти не се среща.

Въвеждането на глоба за незаети жилища е в отговор на проучване на Централното статистическо бюро, според което в Нидерландия има почти 200 000 незаети жилища, от които 64 000 остават незаети повече от една година. В Алмере това са около 400 жилища според оценките на общината.

Новата глоба, която ще се прилага от 1 януари 2027 г., се отнася за жилища, които към тази дата са стояли празни в продължение на една година, и възлиза на 2000 евро годишно. Собствениците на жилища, за които се подозира, че стоят празни от дълго време, първо получават писмо, за да могат да предприемат мерки.

Общинският съветник Пол Танг вече обяви, че според него глобата за незаети жилища ще бъде увеличена до 16 000 евро през 2028 г. „Строим много нови жилища, но трябва да използваме пълноценно и съществуващите. Фактът, че 400 жилища стоят празни в период на жилищен недостиг, е достатъчна причина да предприемем действия. Всяко жилище има значение“, казва Танг.

Глобата за празните жилища беше въведена по-рано тази година с цел да се стимулира пълното използване на наличния жилищен фонд в Нидерландия, припомня телевизията.

Според Едуард Тау, директор на „Вастгуд Беланг“ – сдружение, представляващо интересите на инвеститорите в недвижими имоти, това е излишна мярка. По думите му тя се основава на предположението, че собствениците на недвижими имоти съзнателно оставят имотите си незаети, за да спекулират с повишаване на стойността им. Но според Тау това не е в техен интерес, тъй като по този начин те губят приходи от наеми. „Нито един инвеститор в недвижими имоти не иска празни жилища, защото това струва пари“, казва той. Според Тоу националните данни за незаетите имоти трябва да бъдат коригирани с оглед на енергопотреблението. Оказва се, че в повечето незаети къщи все пак се използва енергия и следователно те са обитавани, например от трудови мигранти или хора, които са забравили да се регистрират.

Данните на Централното статистическо бюро потвърждават това: от близо 200 000 жилища, които на хартия са празни, се оказва, че в само около 25 000 не се използва енергия, което означава, че те са необитавани.

Професорът по градска икономика Ханс Костер от Свободния университет в Амстердам също не смята, че глобата за незаетите имоти ще има съществен принос в момента. „В международен план процентът на незаетите имоти в Нидерландия е наистина много нисък – около 2,3 процента. Освен това в повечето случаи не става дума за инвеститори, които чакат повишение на стойността“, казва той.

(Специално за БТА от Ива Тончева)