Мирните преговори стигнаха до задънена улица: Путин готви нови удари по Украйна

Русия се готви да засили атаките срещу Украйна, след като е стигнала до заключението, че преговорите за мирно споразумение са стигнали в задънена улица, според трима души, близки до Кремъл. Москва обмисля засилване на мощните атаки с конвенционални балистични ракети срещу Киев и инфраструктурни цели в други украински градове, казаха източниците. Ескалиращата спирала от удари кара все по-голям брой руски официални лица да стигнат до заключението, че Путин в крайна сметка може да реши да използва тактически ядрени оръжия като последна мярка в Украйна, според лица, близки до Кремъл.

Русия се готви да засили атаките срещу Украйна, след като е стигнала до заключението, че преговорите за мирно споразумение са стигнали до задънена улица, според трима души, близки до Кремъл.

Засега Русия обмисля засилване на мощните атаки с конвенционални балистични ракети срещу Киев, включително центъра на столицата, и инфраструктурни обекти в други украински градове, заявиха източниците, които пожелаха да останат анонимни, тъй като въпросът е деликатен.

Всички рамки за преговори на практика са се срутили, което връща двете воюващи страни в изходна позиция, заявиха източниците. Путин няма да сложи край на войната под икономическия натиск от санкциите и украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи и логистични мрежи, казаха те.

Москва все повече разглежда украинските удари като атаки от страна на държави от НАТО,

тъй като членовете на алианса снабдяват Киев с оръжие и разузнавателна информация, казаха източниците. Настоящата фаза на военните действия не е връхната точка на военната ескалация, заявиха те.

Президентът Владимир Путин даде знак за намеренията си в коментари през уикенда пред репортер на държавната телевизия, като омаловажи въздействието на атаките върху руската икономика. Украйна "отвори тази кутия на Пандора", каза той.

"Е, бъдете готови да понесете ответен удар по най-чувствителните си сектори на икономиката."

Усилията на САЩ да сложат край на войната не доведоха до пробив, а преговорите зациклиха, тъй като президентът Доналд Тръмп се фокусира върху конфликта с Иран. Кремъл също така се отказа от надеждите си за това, което смяташе за постигнато споразумение между Путин и Тръмп по време на срещата им на върха в Аляска през август миналата година, пише Bloomberg.

Това би изисквало САЩ да окажат натиск върху Украйна да предаде източната си Донецка област като част от споразумение за прекратяване на войната. Украйна последователно отхвърля искането на Путин да предаде пояса от укрепени градове в Донецката област, които руските сили не са успели да превземат в боевете от 2014 г. насам.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ясно заяви през юни, че Вашингтон не споделя гледната точка на Русия, като каза:

"Ако беше имало споразумение, войната щеше да приключи."

След разговори с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините през юли Рубио заяви, че са необходими "нови концепции".

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи рядко посещение в Москва във вторник за разговори с руските си колеги, макар да не е ясно върху какво са се съсредоточили. Очакваше се американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да пътуват до Москва след осеммесечна пауза и да посетят Киев за първи път, но все още не е обявена дата за нито едно от двете пътувания.

При липса на дипломатически усилия Москва вижда малко алтернативи на по-нататъшната ескалация в преследването на своите военни цели, според четирима души, близки до Кремъл. Макар Русия да се надява, че Кушнер и Уиткоф ще дойдат в Москва с нови предложения, очакванията за пробив са много ниски, казаха те.

Кремъл смята, че вече е направил отстъпки по време на войната и че всяка една от тях е отслабила позицията на Русия, според двама от източниците. Той разглежда срещата в Анкъридж като поредния провалил се компромис, според същите източници.

През последните месеци Русия и Украйна засилиха въздушните удари по територията на другата страна. Украйна нанесе удари по нефтопреработвателни заводи, което доведе до широко разпространен недостиг на гориво в Русия, както и по складове на гигантите в електронната търговия Wildberries и Ozon, причинявайки щети за милиарди долари на логистичните мрежи.

Руските ракетни удари срещу Украйна разкриха хроничен недостиг на прехващачи за противовъздушна отбрана, което остави Киев уязвим към атаки срещу електроенергийната и отоплителната инфраструктура, които миналата зима оставиха милиони хора на студ и в тъмнина.

Русия и Украйна също атакуват търговските кораби и пристанищата една на друга в района на Черно море, което поражда опасения за въздействието върху доставките на зърно за световните пазари. Двете страни осигуряват повече от една четвърт от световния износ на пшеница, а атаките се извършват в разгара на тазгодишната реколта.

Ескалиращата спирала от удари кара все по-голям брой руски официални лица да стигнат до заключението, че Путин в крайна сметка може да реши да използва тактически ядрени оръжия като последна мярка в Украйна, според хора, близки до Кремъл.

Рискът Путин да наруши световното табу за използването на ядрени оръжия по време на война, което съществува откакто САЩ хвърлиха две атомни бомби върху Япония през 1945 г., отдавна е основна причина за тревога сред западните официални лица.

Напоследък в Москва се засилват гласовете на ястребите, които подкрепят такава стъпка. Екстремната реакция се разглежда като възможна, тъй като единственият изход, по-лош от продължаването на войната за Путин, би бил да я загуби.

Тактическите ядрени оръжия носят по-слабомощни бойни глави и имат по-малък обсег от стратегическите ракети, като целта им е да повлияят на конкретно бойно поле, а не да опустошат цял град или държава. Въпреки това мощността на взрива може да бъде огромна, а ядреното радиоактивно замърсяване да засегне големи територии.

Все още няма признаци, че Русия се готви да изстреля ядрени оръжия в Украйна. Мащабната инвазия, която Путин започна през февруари 2022 г., трябваше да доведе до победа за няколко дни, но вече навлиза в петата си година с огромни руски жертви и без изгледи за край.

През годините Путин неведнъж е прибягвал до ядрени заплахи, за да се опита да сплаши западните съюзници на Украйна и да ги накара да намалят подкрепата си за нейната отбрана.

"За Путин никъде не се забелязва колективна воля да му се противопостави, а има толкова много начини, по които той може да изтощи хората", заяви Фиона Хил, старши изследовател в института "Брукингс", която е била съветник по националната сигурност на трима американски президенти, включително Тръмп през първия му мандат. "Ето защо са от съществено значение съгласуваните, колективни и последователни усилия да се противопоставим на действията му и да се ангажираме с дипломация. Той е целенасочен, а ние сме разпръснати на всички страни."

Администрацията на Джо Байдън на практика заяви на Русия, че ще последва масивен конвенционален отговор от страна на САЩ, ако в войната бъдат използвани ядрени оръжия, макар да е съмнително дали Тръмп би отправил същото предупреждение, каза Хил. Путин тества колко далеч може и трябва да стигне, преди хората да му се поддадат, добави тя.

Ключови руски партньори, включително Китай и Индия, са предупредили Путин категорично да не ги използва. Китай е предал съобщение на Русия да не обмисля дори детонирането на тактически ядрени оръжия в Украйна, заявиха миналия месец украинският президент Володимир Зеленски и висш европейски служител.

Путин трябва да се срещне с китайския президент Си Цзинпин и индийския министър-председател Нарендра Моди на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан следващата седмица.

"Рискът Русия да използва тактически ядрени оръжия остава изключително нисък, тъй като тяхната военна ефективност на днешното разпръснато бойно поле е ограничена, докато политическата цена за нарушаване на ядреното табу би била висока", заяви Александър Габуев, директор на Центъра "Карнеги Русия-Евразия" в Берлин.