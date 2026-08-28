Кралят на Норвегия Харалд почина на 89-годишна възраст

Норвежкият крал Харалд - реформатор, който излезе от сянката на обичания си баща през повече от трите десетилетия на престола, почина на 89-годишна възраст, съобщиха от кралския дворец днес, цитирани от Ройтерс.

През последнтие дни здравословното му състояние беше нестабилно и се влошаваше, а миналата седмица беше приет в болница за лечение на рядко заболяване на кръвта, добавя ВВС.

От двореца в Осло съобщиха, че той е починал спокойно в петък сутринта в 06:35 ч. местно време в националната болница в Осло.

В часовете преди смъртта му членове на кралското семейство го посетиха, а множество хора поднесоха цветя пред двореца.

Харалд беше първият норвежки крал, роден в Норвегия от XIV век насам. На престола ще го наследи синът му принц Хокон.

След 35 години на трона той ще остане в паметта на хората като популярна личност и реформатор, който модернизира монархията, наруши традицията, като се ожени за жена без благородническо потекло, и действаше като обединителна фигура в най-трудните за Норвегия моменти.

Земен и уважаван

Наблюдатели на кралския двор го описват като земен, уважаван и обичан човек - "дядо на нацията" и "крал на народа“ - титла, с която е бил наричан и баща му, крал Олав V.

След бомбените атентати и стрелбата в Осло и на остров Ютьоя през 2011 г., крал Харалд призова норвежците да се подкрепят взаимно и да не позволяват "страхът да вземе връх“.

В по-скорошно време Харалд и семейството му се сблъскаха със здравословни проблеми и скандали – най-вече заради връзките на снаха му Мете-Марит с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и заради осъждането на сина ѝ Мариус Борг Хьойби за изнасилване.

Кралят и кралица Соня имат дъщеря принцеса Марта Луиз, сина им - новият крал Хокон, и шестима внуци.