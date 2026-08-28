Сценарият за филма за Ози Озбърн е готов, избран е и актьор

Джак Озбърн даде нова информация за подготвяния биографичен филм за баща му Ози Озбърн. Той разкри в интервю за E! News, че сценарият на филма, обявен за първи път през 2021 г., вече е готов и работата по продукцията продължава.

„В момента търсим режисьор и сме много, много активни. Работим усилено“, каза той.

На въпрос дали вече са избрали актьор, който да изиграе Ози Озбърн, Джак отговори: „Да.“ Той обаче добави, че няма право да разкрива името му, предава БГНЕС. „Вече са водени разговори и сме много развълнувани. Ако всичко се получи, ще бъде страхотно“, сподели той.

Джак, син на Ози и Шарън Озбърн, обясни, че целта им е филмът не само да почете наследството на баща му, но и да бъде продукция, която феновете ще искат да гледат.

„Имам едно правило, което винаги повтарям, когато разговарям с майка ми или обсъждаме семейния бизнес: „Дайте на феновете това, което искат“. Това са хората, за които правим всичко. Това е

публиката, за която баща ми пишеше музика и за която изнасяше концерти.

Правим филма за Ози със Sony и винаги казвам на срещите: „Трябва да дадем на феновете това, което искат“. Не можем да направим някакъв прекалено труден за разбиране биографичен филм. Няма да го направим – по много причини, но най-вече защото това не е, което феновете искат“, каза той..

Sony обяви през 2021 г., че ще създаде филма съвместно с Osbourne Media и Polygram Entertainment. Историята ще се фокусира върху отношенията между Ози и Шарън Озбърн, които се женят през 1982 г. и имат три деца – Ейми, Кели и Джак.

Шарън, Джак и Ейми са сред продуцентите на филма, а

сценарият е поверен на Лий Хол, познат с работата си по Rocketman.

Очаква се във филма да звучи музика както от соловата кариера на Ози Озбърн, така и от периода му като фронтмен на Black Sabbath.

Новината идва повече от година след смъртта на Ози Озбърн.

Седмици преди смъртта си Ози изнесе последния си концерт на 5 юли в Бирмингам. Той се появи на сцената, седнал на трон, по време на прощалния концерт на Black Sabbath. Това бе първото му изпълнение с групата от 20 години.