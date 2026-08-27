Българка за ужаса в Непал: Нещо започна да хвърчи като фойерверки

Българката Сузана Алексиева е била в епицентъра на наводненията в Непал и само чудо я е оставила невредима. Именно Сузана е бил обявена за изчезнала от непалските власти, но по-късно българското посолство в Ню Делхи съобщи, че няма данни за други бедстващи българи.

"Слизайте от автобуса" - тези думи чува Сузана Алексиева секунди преди огромната вълна да залее всичко. Българката е в един от автобусите на опашката пред граничния пункт, който бе унищожен напълно.

"Изведнъж по въздуха като фойерверки започна нещо да хвърчи, сиво, нещо се усили, после започна цветът да става все по-тъмно, просто хвърчи нещо във въздуха, пада отнякъде, и местните, отвориха прозорците и казаха, че трябва да скачаме и после се отвори врата на автобуса и всички скочихме”, разказва Алексиева пред БНТ.

Като по чудо хората от автобуса успяват да се скрият.

"Бяхме големи щастливци, че точно ние, където бяхме спрели в тази опашка и предния автобус, се намирахме до стълбище и това ни спаси, защото хукнахме по стълбището”, добавя българката.

Цялата група от 13 човека се катери по планината нагоре, докато намери безопасно място. Впоследствие те са евакуирани с хеликоптер.

"Започнахме да гледаме надолу какво става, но нищо не се вижда, защото това е едно месиво от камъни, прах, вода и тази река излезе от бреговете си, имаше къщи, много близко до реката. Те просто бяха сринати, автобусът ни се преобърна, ще празнувам на 26-ти август втория си рожден ден”, разказва още Сузана.

Тя добавя, че паспортът ѝ изчезва на граничния пункт, а на сайта на туристическия борд на Непал се съобщава за един българин срез безследно изчезналите.