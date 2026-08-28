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Нови дронове и части от тях открити по Черноморието

Екипи от базите във Варна и Бургас разузнаха и транспортираха безпилотни апарати и части от тях, намерени край Шабла, Черноморец и Ахтопол

28.08.2026 | 18:36 ч. Обновена: 28.08.2026 | 18:40 ч. 0
Снимка: МО

Снимка: МО

Военноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е бил активиран по сигнал за намерен безпилотен летателен апарат тип дрон на един километър северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той е транспортиран до района на базата.

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас е идентифицирал и транспортирал до базата останки от безпилотни летателни апарати, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол.

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Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

В сряда екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха четири нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях. 

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