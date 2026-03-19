Исландия може да се присъедини към ЕС през 2028 година

Преговорите бяха стоприрани през 2013 година

19.03.2026 | 18:16 ч. 0
EPA/БГНЕС

Министърът на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир, че е оптимистично настроена и страната ѝ може да се присъедини към Европейския съюз още през 2028 година. Според министъра рибарството и селското стопанство ще бъдат най-трудните точки по време на преговорите.

Исландското правителство предложи провеждането на референдум на 29 август за възобновяване на преговорите за членство в ЕС, процес, който Рейкявик замрази през 2013 г., когато по-евроскептично правителство дойде на власт.

"Видяхме, че е полезно да има глас на масата за преговори“, каза Гунарсдотир в интервю в Брюксел, цитирана от Ройтерс.

Ако исландските избиратели изберат да възобновят преговорите, министърът каза, че очаква рибарството да бъде най-трудният въпрос за дискусията. Исландия не е била на едно мнение с ЕС в миналото относно риболовните квоти, които влияят на един от основните двигатели на икономиката ѝ.
Министърът заяви, че всички нови разговори трябва да се съсредоточат върху най-трудните въпроси като рибарството, селското стопанство и пазара на труда още в началото.

Свързани статии

"Ако направим това, тогава съм доста оптимистична, че преди края на 2028 г. ще бъдем член на Европейския съюз“, добави исландският министър.

Скандинавската страна, дом на почти 400 хиляди души, е член-основател на НАТО и вече е част от европейския единен пазар и Шенгенската зона за отворени граници.

Покачването на разходите за живот и пълномащабната война на Русия в Украйна подновиха интереса на Исландия към присъединяване към блока, показват анкети.

Повтарящите се заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия, разположена между Исландия и Съединените щати, също насочиха вниманието към евентуално членство в ЕС.

"Исландия е там, по средата, един вид връзка между тези два континента“, каза Гунарсдотир.

Ако избирателите подкрепят възобновяването на преговорите, пълноправното членство ще изисква втори референдум.

"Ако решите да се стремите към членство в ЕС, Исландия със сигурност ще бъде водеща в този процес“, каза ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

