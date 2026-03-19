Исландия може да се присъедини към ЕС през 2028 година

Министърът на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир, че е оптимистично настроена и страната ѝ може да се присъедини към Европейския съюз още през 2028 година. Според министъра рибарството и селското стопанство ще бъдат най-трудните точки по време на преговорите.

Исландското правителство предложи провеждането на референдум на 29 август за възобновяване на преговорите за членство в ЕС, процес, който Рейкявик замрази през 2013 г., когато по-евроскептично правителство дойде на власт.

"Видяхме, че е полезно да има глас на масата за преговори“, каза Гунарсдотир в интервю в Брюксел, цитирана от Ройтерс.

Ако исландските избиратели изберат да възобновят преговорите, министърът каза, че очаква рибарството да бъде най-трудният въпрос за дискусията. Исландия не е била на едно мнение с ЕС в миналото относно риболовните квоти, които влияят на един от основните двигатели на икономиката ѝ.

Министърът заяви, че всички нови разговори трябва да се съсредоточат върху най-трудните въпроси като рибарството, селското стопанство и пазара на труда още в началото.

"Ако направим това, тогава съм доста оптимистична, че преди края на 2028 г. ще бъдем член на Европейския съюз“, добави исландският министър.

Скандинавската страна, дом на почти 400 хиляди души, е член-основател на НАТО и вече е част от европейския единен пазар и Шенгенската зона за отворени граници.

Покачването на разходите за живот и пълномащабната война на Русия в Украйна подновиха интереса на Исландия към присъединяване към блока, показват анкети.

Повтарящите се заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия, разположена между Исландия и Съединените щати, също насочиха вниманието към евентуално членство в ЕС.

"Исландия е там, по средата, един вид връзка между тези два континента“, каза Гунарсдотир.

Ако избирателите подкрепят възобновяването на преговорите, пълноправното членство ще изисква втори референдум.

"Ако решите да се стремите към членство в ЕС, Исландия със сигурност ще бъде водеща в този процес“, каза ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.