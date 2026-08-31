Робиня на "Боко Харам“ разказва за групово изнасилване и как е била привързана към бомба

За 16-годишната Хана денят изглеждаше съвсем обикновен, но вместо това се превърна в началото на продължил с месеци кошмар, белязан от отвличане, групово изнасилване и държане в плен като секс робиня.

Предстоеше обаче нещо още по-страшно - похитителите ѝ от "Боко Харам“ привързаха бомба към тялото ѝ и ѝ заповядаха да извърши самоубийствен атентат.

Похитители, отвличане

По невероятен начин или чрез обрат на съдбата, който звучи по-скоро като холивудски сценарий, отколкото като реалност - Хана (това не е истинското ѝ име) успя да избяга. Сега тя реши да разкаже своята необикновена история за оцеляване пред вестник Daily mail.

Животът на Хана се преобърна напълно през ноември 2013 г., когато бойци на "Боко Харам“ нахлуха в селото ѝ в Чибок, Североизточна Нигерия.

В опит да избяга, тя се качи в първата кола, чийто шофьор се съгласи да я вземе, пренебрегвайки предупредителното клатене на глави от страна на съселяните си.

Без да подозира, тя е попаднала право в ръцете на нигерийската ислямистка групировка "Боко Харам“, която от десетилетия сее терор в страната ѝ. Преди Хана да осъзнае какво се случва, ръцете ѝ са вързани, а очите - завързани, докато я откарваха навътре в африканската пустош.

В лагера тя и други жени са били предложени на търг на бойци от "Боко Харам“, за да бъдат дадени за съпруги. Хана решително отказала да се омъжи за новия си "собственик“ и като наказание била хвърлена в импровизирана килия, направена от клони с бодли.

"С мен имаше още едно момиче. Казаха ни, че бракът е пътят ни към свободата“, спомня си момичето и добавя: "Ако се съгласехме да се омъжим, щяхме да можем да си тръгнем. Ако не - щяхме да останем в килията".

След като три дни е била лишена от храна и вода, Хана най-накрая последва съвета на една възрастна жена, на която сега дължи живота си: да прави каквото казват бойците, да не създава проблеми и да чака удобен момент за бягство.

Назание с пръчка

В крайна сметка жените са наказани с по девет удара с пръчка заради непокорството си, след което са разделени и повече никога не се виждат.

Докато остава в плен още два дни, страхът на Хана се засилва, когато възрастната жена се връща, видимо ужасена.

"Нямах представа какво са ѝ казали, но жената се върна и ми каза просто да легна и да си почина. Виждах, че жената ми казва едно, но е изпълнена със страх. Усещах, че в реакцията ѝ има нещо нередно, но тя твърдеше, че всичко е наред. Че просто трябва да си почина", разказва Хана.

Накрая робинята заспива, но е събудена от мъж, който твърди, че е съпругът ѝ. След това той се опитва да я изнасили. Тя се съпротивлява на напъните му и на последвалия побой като крещи и вика за помощ. Тогава той вика останалите и се връща с още петима мъже.

"Започнаха да викат: "Значи си упорита. Мислиш си, че си по-добра от всички онези други жени, които са се омъжили?“, разказва Хана.

Продължих да споря, но тогава осъзнах, че разпознавам един от мъжете - той беше от моето село.

"Той се опитваше да успокои останалите, но те казваха: "Тя ще научи другите жени да се бунтуват. Затова нека просто правим с нея каквото си искаме. Взеха въже и ме вързаха. Мъжът, когото познавах, излезе от стаята, а другите ме изнасилиха", разказва момичето.

За пребитата Хана се грижи възрастна жена, ня която тя ще бъде вечно благодарна. "Ако можех да ѝ дам нещо, щях да го направя. Имаше и други жени, но те не се погрижиха за мен", разказва момичето.

Бомба и заповед за самобуийство

Два дни по-късно дойде ред на последното наказание за Хана. Обвинена в упоритост, тя вече е разбрала, че я отвеждат на война. "Привързаха бомба към мен и казаха, че отиваме в друго село“, спомня си Хана.

Ужасяващата истина скоро я връхлетя. "Щеха да ме превърнат в атентатор самоубиец".

Принудена да върви към това, което смята като "последните мигове от живота си", Хана продължава напред, обзета от ужас. Тогава забеляза познато лице.

Мъжът от нейното село вървеше плътно зад нея. "Той се опитваше да ме спаси“, каза Хана.

Когато двамата са се отдалечили от лагера, мъжът предприема действия. "Той ни настигна и ми каза да обърна лице настрани, защото не искаше да виждам какво предстои да се случи.“

Мигове по-късно той уби войника, натоварен със задачата да охранява Хана.

След това, докато Хана все още е в състояние на шок, той отряза бомбата от тялото ѝ и я освобождава от самоубийствената мисия.

В настъпилата суматоха мъжът, спасил живота ѝ, изчезва. Хана така и не научи името на спасителя си, не разбра и каква е била съдбата му и – повече от десетилетие по-късно - все още няма начин да благодари на непознатия, рискувал всичко, за да я спаси.

Макар Хана да е спасена от сигурна смърт, нейните страдания далеч на са приключили.

Върнете обратно момичетата

При събитие, което разтърси целия свят, по-малката сестра на Хана беше отвлечена по време на печално известното нападение на "Боко Харам“ срещу училище в Чибок през април 2014 г.

Тя е сред 276-те ученички, взети в плен при отвличане, което ужаси света и дава начало на глобалната кампания #BringBackOurGirls. Въпреки че много от момичетата оттогава се завърнаха, сестрата на Хана остава в неизвестност и повече от десетилетие по-късно.