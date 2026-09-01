Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

Германското правителство смята Русия за отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, съобщиха германски медии на фона на нарастващите очаквания, че Берлин се готви официално да припише инцидента на Москва, предаде ДПА.

Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви, който беше намерен близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, информираха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Берлин обаче тепърва предстои да установи извършителя на инцидента. Канцлерът Фридрих Мерц посочи, че Германия координира ответната си реакция съвместно с държави съюзници от НАТО и Европейския съюз.

Очаква се по-късно днес германският министър на вътрешните работи Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул да излязат с официално становище по въпроса.

Министър Вадефул, който в момента е на официално посещение в Алжир, се очаква да направи междинно спиране в Берлин за консултации с Добринт, преди да продължи за Ирландия за среща със свои колеги от ЕС довечера, заявиха няколко представители от делегацията му.

По-рано днес германският външен министър обеща, че Германия ще приеме пропорционални ответни мерки след откриването на дрона, но не обвини Русия пряко за инцидента.

Запитан в Алжир дали Берлин се опасява от ответна реакция на Москва в отговор на германските мерки спрямо инцидента, Вадефул подчерта, че Германия няма да реагира пресилено, но ще отвърне, "когато бъде атакувана".

"Русия трябва да знае, че Германия играе ролята на стабилизираща сила в Европа, която е винаги готова да преговаря, но която същевременно никога няма да се остави да бъде сплашвана", изтъкна Вадефул.

Дрон, зареден с експлозиви и снабден с механизъм за детонация, беше открит вечерта на 4 август в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале, между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите.

Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма Ди Ейч Ел, който не беше успял да кацне поради затварянето на пистата. Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като "сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура". (БТА)