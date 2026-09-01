Бритни Спиърс получава собствен биографичен филм, сценарият вече се пише

Историята на Бритни Спиърс все още е на път към големия екран.

Елизабет "Лиз" Мериуедър - създателката на "Новото момиче" ("New Girl") и сценарист на предстоящия биографичен филм за поп звездата - разкри, че проектът все още е в много ранен етап, но според нея точно сега е правилният момент животът и кариерата на Бритни да бъдат разказани отново.

"Наистина съм едва в началото на процеса и тепърва обмислям всичко. Но смятам, че онова, което тя преживя, беше много специфично за момента, в който се случваше - почти перфектна буря от огромно внимание и появата на нови форми на медии", сподели 44-годишната сценаристка пред Vanity Fair в интервю, публикувано на 31 август.

От тийнейджърска сензация до една от най-следените жени в света

Бритни Спиърс, която днес е на 44 години, избухва на поп сцената още като тийнейджър в края на 90-те. Дебютният ѝ албум "...Baby One More Time" от 1999 г. я превръща в световна сензация, а едноименният хит и незабавно разпознаваемият му клип с ученическа визия се превръщат в символи на цяло поколение.

Следват албумите "Oops!... I Did It Again", "Britney", "In the Zone", "Blackout" и "Circus". През 2002 г. певицата прави и своя кино дебют с "Crossroads".

Зад славата обаче личният ѝ живот постепенно става все по-сложен. През 2008 г. Спиърс е поставена под съдебно настойничество, което контролира големи части от живота и финансите ѝ в продължение на почти 14 години. То е окончателно прекратено през ноември 2021 г.

През 2023 г. самата Бритни разказва собствената си версия на историята в мемоарите "Жената в мен" ("The Woman in Me"). Книгата проследява детството ѝ, стремителния път към славата, личните ѝ отношения, майчинството, кариерата и годините под настойничество.

Мемоарите се превръщат в бестселър и именно те ще бъдат основата на предстоящия биографичен филм. През август 2024 г. Universal Pictures обяви, че е придобила правата върху книгата, а Джон М. Чу ще режисира адаптацията. Тогава Спиърс също потвърди, че работи по проекта заедно с продуцента Марк Плат.

Мишел Уилямс и аудиокнигата, която "разбила сърцето" на сценаристката

Мериуедър вече е прочела "Жената в мен", но неведнъж е слушала и аудиоверсията, прочетена от Мишел Уилямс.

"Ако хората не са я слушали - това е една от най-добрите аудиокниги, правени някога. Мишел е невероятна. Усеща се като монолог. Казах ѝ, че изпълнението ѝ в аудиокнигата разби сърцето ми по толкова много начини", разказа създателката на "Яростна" ("Furious") пред The Hollywood Reporter на 24 август.

Мериуедър не скри възхищението си от Уилямс и дори се пошегува с един доста нетрадиционен вариант за филма.

"Тя е вярна на Бритни и същевременно разказва история чрез начина, по който чете. Още един спойлер - Мишел е наистина добра актриса. Може би ще предам на Марк [Плат] и Джон [М. Чу] сценарий, който представлява просто Мишел на сцена, четяща книгата. Чудя се какво ли ще стане", посочи сценаристката.

Бритни отново звучи постоянно около нея

Докато започва да изгражда сценария, Мериуедър се връща и към музиката на Бритни Спиърс.

"Слушам много от музиката, която се е въртяла по времето, когато и тя е създавала своите песни. Това е необходимост. Просто искам отново да усетя онзи момент във времето, да си го припомня", обясни тя.

Сценаристката е на същата възраст като Бритни и признава, че именно музиката я връща най-силно към онази епоха.

"На абсолютно същата възраст съм като Бритни, така че много от тази музика просто моментално ме връща назад", разказа тя.

Мериуедър слуша целия каталог на Спиърс и съставя плейлист с любимите си песни. Сред парчетата, които особено са привлекли вниманието ѝ, са "Perfume" и "If I'm Dancing".

"Наистина обичам "Perfume" и "If I'm Dancing". Тя е направила толкова много албуми. Хитовете ѝ са били толкова огромни, че според мен има куп песни, за които хората просто не се сещат", коментира тя.

Завръщане към киното и за самата Мериуедър

Проектът за Бритни бележи и завръщането на Мериуедър към писането на сценарий за пълнометражен филм. Предишният ѝ такъв проект е романтичната комедия "Просто секс" ("No Strings Attached") от 2011 г.

През последните 15 години тя е създала заедно с други автори сериалите на ABC "Самотни родители" ("Single Parents") и "Благослови тази бъркотия" ("Bless This Mess"), както и е писала и продуцирала отличените продукции "Отпадането" ("The Dropout") и "Да умреш за секс" ("Dying for Sex").

Най-новият ѝ сериал "Яростна" приключи първия си сезон и вече е подновен за втори от Hulu. Самата Мериуедър описва връщането към киното като "различно и в някои отношения освобождаващо".

Тя работи в тясно сътрудничество с 46-годишния Джон М. Чу и 69-годишния Марк Плат и е доволна от начина, по който проектът се развива в ранната си фаза.

"Те работят наистина съвместно с мен и е страхотно", сподели тя. "Толкова съм свикнала аз да имам последната дума за всичко, но в момента е много отпускащо, защото пиша нещо и не се налага аз да бъда човекът, който трябва да реши всичко... Мога просто да бъда сценарист и това е забавно."

"Точно сега е правилният момент за този филм"

За Мериуедър историята на Бритни идва в момент, в който обществото все по-често се връща към начина, по който жените под светлините на прожекторите са били третирани през 90-те и началото на 2000-те.

"Понякога попадаш в такива разговори и всичко изглежда напълно нормално, а после се връщаш 10 години по-късно, поглеждаш отново и осъзнаваш, че самата основа на целия разговор е била погрешна", обясни тя пред Vanity Fair.

Именно затова според нея сега е точният момент историята на Спиърс да получи нов прочит.

"Наистина смятам, че сега е правилният момент за този филм и правилното време да погледнем назад и да се замислим за всичко. Почти точно на нейната възраст съм и съм страшно развълнувана да мисля как тази история може да бъде разказана отново", добави Мериуедър.

Биографичният филм за Бритни Спиърс все още няма официална премиерна дата. Към момента не са разкрити и подробности за сценария или актьорския състав.