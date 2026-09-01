Гюров: Търсим широка гражданска подкрепа, не тръгвам като партиен кандидат

Търсим широка гражданска подкрепа и затова не тръгвам като партиен кандидат, а съм подкрепен от силен инициативен комитет. От хора, които ще бъдат представени следващата седмица“, каза Андрей Гюров от ПП, който днес обяви кандидатурата си за президент на предстоящите избори на 25 октомври..

"Основната цел на тази кампания е не да даваме празни обещания, а да знаем защо влизаме и да имаме план. Беше важно да имаме инициативен комитет, план какво правим и екип, за да може да обявим една сериозна кандидатура. Такава, която ще даде шанс на всички демократично мислещи хора в страната да имат представител в президентската институция.“

По думите му хората, с които се е срещал в страната, е била мотивацията да се кандидатира за президентската надпревара. Гюров подчерта и необходимостта от баланс между институциите и заяви, че президентът трябва да може да упражнява контрол при ключови назначения в службите за сигурност.

„Българинът не харесва това – да слага всички яйца в една кошница. Още повече имаме горчив опит от миналото, когато сме виждали такава концентрация и тя не е водила до нищо добро. Хората наистина искат да видят това, което по Конституция е заложено в държавното управление, а именно контрол и баланс на различните власти“, посочи Гюров.

Той обясни, че познава Георги Кандев от 2021 г. и е виждал неговата работа на терен.

„Бях изключително впечатлен от начина, по който той изпълнява своите правомощия и прилага решенията. Затова и го поканих в служебното правителство и той отговори на всички очаквания и даже ги надскочи. За първи път от много години имахме избори, които бяха проведени по начин, по който не беше поставен под въпрос нито от победителите, нито от победените, нито от международните наблюдатели“, каза Гюров.

От друга страна, той е получил високо признание за работата си, позната личност е и по думите на Андрей Гюров двамата се допълват много добре.

За него президентът трябва да има поне две функции. От една страна, да осветлява проблемите и големите въпроси пред държавата. Трябва да може да каже кои са те и да ги сложи на дневен ред.

Като следваща стъпка той трябва да може да обясни на гражданите как решенията по всеки един проблем влияе на техния живот.

„За мен най-големият проблем в момента за държавата е разделението“, заяви Гюров. По думите му поредицата от избори през последните години показва невъзможността да бъде намерен компромис и да се осигури предвидимост за страната.

Той определи ролята на президента като много повече от церемониална. Според него държавният глава трябва да поставя важните проблеми в дневния ред и да обяснява на гражданите как решенията на властта се отразяват върху живота им.

Гюров отхвърли определението „популист“ по повод популярността му в социалните мрежи. „Приемам се като точно обратното на това, което един популист би направил – да се представя за такъв, какъвто не е“, каза той.