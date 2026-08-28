Вучич: Не позволиха на Ратко Младич да умре там, където искаше

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали в Хага е искал Ратко Младич да умре зад решетките. Той увери, че ако семейството пожелае бившият военен лидер на босненските сърби да бъде погребан в Сърбия, държавата ще организира всичко "по приличен и достоен начин".

Вучич коментира смъртта на Младич по време на посещение в Осечина. Бившият командващ армията на босненските сърби, който излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, почина на 27 август.

"Сега видяхме, че Хага искаше Младич да умре зад решетките. Те не искаха да позволят на генерала да умре в Сърбия, да умре там, където искаше. Това е антицивилизационно поведение, поведение без прецедент и без оправдание", заяви Вучич, цитиран от БГНЕС.

Сръбският президент посочи, че са изпратени екипи, които да окажат съдействие по всички логистични въпроси.

"Засега не мога да кажа нищо повече, защото не сме получили нищо от Хага", допълни той.

По думите на Вучич, ако семейството пожелае Младич да бъде погребан в Сърбия, властите ще съдействат за организацията. На този етап обаче няма официална информация за мястото на погребението, а появилите се твърдения президентът определи като медийни спекулации.

Вучич обвини международното правосъдие в двойни стандарти

Сръбският президент отправи обвинения за двойни стандарти при разглеждането на престъпленията, извършени по време на войните при разпадането на Югославия.

"Всички, които участваха в престъпления срещу сърби на територията на Югославия, винаги бяха оправдавани", заяви Вучич.

Като примери той посочи хърватския генерал Анте Готовина и бившия командир на босненските сили в Сребреница Насер Орич.

Вучич коментира и предстоящото произнасяне на присъдата срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи. По думите му решението е насрочено за 16 септември, като той прогнозира, че Тачи ще бъде оправдан по по-голямата част от обвиненията.

"Искат от Запада да кажат, че само ние сме виновни и че трябва да го приемем, защото престъпления срещу вас не е имало. Сръбската кръв дори не е важна", заяви Вучич.

Ратко Младич и геноцидът в Сребреница

Младич беше признат за виновен за геноцида в Сребреница - най-мащабното масово убийство в Европа след Втората световна война. Престъплението е извършено в рамките на няколко дни през юли 1995 г. в Сребреница и околните райони.

През 1993 г. Организацията на обединените нации обявява Сребреница за "зона за сигурност", охранявана от леко въоръжен контингент от нидерландски миротворци. Въпреки това градът остава обсаден от силите на босненските сърби.

През юли 1995 г. Сребреница е превзета от Армията на Република Сръбска под командването на генерал Ратко Младич. В престъпленията участват и паравоенни формирования, включително членове на подразделението "Скорпионите".

Силите на босненските сърби систематично отделят мъжете и момчетата от жените, децата и възрастните хора. След това са убити над 8000 бошняци, предимно мъже и момчета. Мемориалният център посочва най-малко 8372 жертви.

Телата са погребани в масови гробове. По-късно много от тях са разкопани с тежка техника и преместени във вторични и третични гробове в опит да бъдат укрити следите и мащабите на престъплението.

Останките на отделни жертви често са разпръснати на километри една от друга, което изключително много затруднява идентифицирането чрез ДНК анализ. Процесът продължава и до днес.

Международният наказателен трибунал за бивша Югославия и Международният съд на ООН официално определят престъпленията в Сребреница като геноцид.

Политическият лидер на босненските сърби Радован Караджич и командващият армията им Ратко Младич бяха осъдени на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Повече от 50 души са осъдени от международни и национални съдилища за участието си в геноцида и останалите престъпления в района на Сребреница. Общият размер на наложените присъди е около 700 години затвор, като има и няколко доживотни наказания.