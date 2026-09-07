От 16% на 28,4%: Турция рязко вдигна прогнозата за инфлацията

Турция рязко повиши прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. от 16% на 28,4%, като сред основните причини посочи икономическите последици от войната с участието на САЩ, Израел и Иран и последвалото поскъпване на енергията и суровините.

Новата прогноза беше представена от вицепрезидента Джевдет Йълмаз при обявяването на средносрочната икономическа програма на правителството за периода 2027-2029 г.

"Очакваме инфлацията отново да започне да намалява през четвъртото тримесечие на 2026 г. и в края на годината да бъде 28,4%", заяви Йълмаз в телевизионно обръщение, цитиран от AFP.

Новата оценка е с 12,4 процентни пункта над заложените 16% в предишната средносрочна програма.

Войната добавя близо 7 процентни пункта към инфлацията

Според Йълмаз сериозна част от промяната се дължи на икономическите последици от войната с участието на САЩ, Израел и Иран, започнала през февруари.

Конфликтът доведе до повишаване на цените на енергията и суровините, което оказва допълнителен натиск върху турската икономика.

"По оценка на нашата централна банка отражението на войната върху инфлацията се изчислява на близо седем процентни пункта", заяви вицепрезидентът.

Официалните данни показват, че годишната инфлация в Турция е била 31,51% през август спрямо 31,75% през юли. Независимата Група за изследване на инфлацията ENAG обаче изчислява значително по-високо равнище - 49,03%.

Правителството очаква инфлацията постепенно да продължи да намалява през следващите години - до 21% през 2027 г., 13,5% през 2028 г. и 9% през 2029 г.

По-слаб растеж и по-скъп внос на енергия

Властите понижиха и прогнозата за икономическия растеж през 2026 г. от 3,8% на 3,3%.

За следващите години очакванията са за ускоряване - до 4,2% през 2027 г., 4,6% през 2028 г. и 5% през 2029 г.

Сериозна промяна има и при очакваните разходи за внос на енергия. Прогнозата за 2026 г. е увеличена от 63 млрд. на 71 млрд. долара.

Очакваният външнотърговски дефицит също е коригиран нагоре - от 96 млрд. на 105 млрд. долара. В същото време прогнозата за приходите от туризъм е намалена от 68 млрд. на 65 млрд. долара.

Годишната инфлация в Турция достигна връх от 75,45% през май 2024 г., след което започна постепенно да се понижава на фона на по-строгата парична и фискална политика.

Йълмаз заяви, че въпреки влошената прогноза правителството е постигнало "значителен напредък в борбата с инфлацията" и определи постигането на ценова стабилност като основен приоритет на икономическата политика.