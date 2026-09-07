Катастрофа на "Хемус" блокира трафика, има пострадал

Катастрофа на автомагистрала "Хемус" край село Потоп, община Елин Пелин, затруднява сериозно движението в посока София.

При пътнотранспортното произшествие има един пострадал, уточниха за БТА от пресцентъра на МВР.

В района са се образували колони от автомобили, които вече достигат около 3-4 километра.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицията на място.

Катастрофа е станала и на 145-и км на АМ "Тракия", отново в посока София.

Инцидентът допълнително усложнява трафика в последния почивен ден около 6 септември. Днес се очаква засилено движение по основните пътни артерии в страната, особено в посока към София. Най-натоварени се очаква да бъдат автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма".