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Катастрофа на "Хемус" блокира трафика, има пострадал

Инцидент е имало и на АМ "Тракия"

07.09.2026 | 16:06 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа на автомагистрала "Хемус" край село Потоп, община Елин Пелин, затруднява сериозно движението в посока София. 

При пътнотранспортното произшествие има един пострадал, уточниха за БТА от пресцентъра на МВР.

В района са се образували колони от автомобили, които вече достигат около 3-4 километра.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицията на място.

Катастрофа е станала и на 145-и км на АМ "Тракия", отново в посока София.

Инцидентът допълнително усложнява трафика в последния почивен ден около 6 септември. Днес се очаква засилено движение по основните пътни артерии в страната, особено в посока към София. Най-натоварени се очаква да бъдат автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма".

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Тагове:

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