Откриха дрон във водите край нос Калиакра

Военноморските сили са открили и транспортирали безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море край нос Калиакра, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане от Министерството на вътрешните работи за дрон, намиращ се на около 3,5 кабелта североизточно от нос Калиакра.

След извършено разузнаване апаратът е бил идентифициран като безопасен. Впоследствие е транспортиран до района на военноморската база.

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

Това не е първият подобен случай през последните дни. На 28 август Военноморските сили също изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите на Черно море, пише БТА.