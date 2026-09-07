Крисия потвърди: С Никола Цолов вече не са заедно

Певицата Крисия потвърди, че със състезателя Никола Цолов вече не са двойка. След седмици на спекулации тя разкри, че решението е било взето заедно, а въпреки раздялата гледа с благодарност към времето, което са прекарали заедно.

Певицата обясни, че всеки от тях има свои приоритети и че вероятно моментът за сериозна връзка все още не е бил подходящ.

"Аз съм много щастлива и много благодарна за това, което имахме, защото беше истинска любов", сподели тя пред bTV.

Младата певица вече гледа към следващото си голямо предизвикателство. Крисия разкри, че ѝ предстои да замине за САЩ, където иска да развива музикалната си кариера. Причината е професионална - Крисия вижда отвъд Океана възможност да достигне до по-голяма публика и да се развива като артист.

"Много искам да се развивам там и смятам, че публиката там е още по-мощна и мога да донеса много голям успех за България оттам", заяви певицата.

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Тя не крие, че предстоящите пътувания и новият етап от живота ѝ я вдъхновяват и творчески.

Преди заминаването си Крисия има и важна среща с българската публика - на 25 септември тя ще бъде специален гост в спектакъла „ЛЮБОВ - Световни шедьоври“ с маестро Йордан Камджалов и Деси Тенекеджиева в Зала 1 на НДК.

Историята на Крисия и Никола Цолов привлече огромен медиен интерес именно защото двамата са сред най-разпознаваемите млади българи в своите области. Крисия е позната на публиката още от детските си години, когато се превърна в една от най-популярните млади певици у нас. Днес тя продължава да развива музикалната си кариера и да търси нови артистични посоки. Никола Цолов пък е едно от най-големите имена в младия български автомобилен спорт. Той се състезава във Формула 2, а професионалните му ангажименти го отвеждат в различни държави през сезона.