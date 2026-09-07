96,6% от средното за ЕС: Защо храната в Сърбия е толкова скъпа?

Цените на храните в Сърбия се доближават до средните за Европейския съюз значително по-бързо от цените на останалите стоки и услуги, показва ново изследване на сръбския Фискален съвет.
При хранителните продукти ценовото равнище вече достига 96,6% от средното за ЕС, а храната в Сърбия е по-скъпа, отколкото в 11 държави от Централна и Източна Европа.
Разликата е особено видима спрямо държави като България, Румъния, Унгария и Хърватия, където ценовото равнище е около 92% от средното за ЕС.
Изводите са част от изследването "Селското стопанство на Сърбия между стагнацията и реформата: производство, цени и аграрна политика".
Цените се изравняват, доходите - не
Фискалният съвет посочва, че в по-слабо развитите икономики цените често се доближават до тези в по-богатите държави по-бързо, отколкото доходите.
През 2024 г. общото ценово равнище на стоките и услугите за лично потребление в Сърбия е достигнало почти 60% от средното за ЕС. По този показател страната е над Румъния с 55,1% и България с 55,7%.
Средният доход в Сърбия обаче остава под половината от средния за ЕС и е с около 15 процентни пункта по-нисък от този в България.
Това прави поскъпването на храните особено чувствително, тъй като храните и безалкохолните напитки формират близо една трета от средната потребителска кошница в страната.
Шест от десет групи храни са по-скъпи от средното за ЕС
Според анализа цените в шест от десет категории храни в Сърбия вече надхвърлят средните за Европейския съюз.
Най-голяма е разликата при олиото и мазнините - около 20% над средното за ЕС. При захарта, конфитюрите и сладкарските изделия превишението е около 15%.
Млякото, преработените месни продукти и яйцата са с цени около 8% над средното европейско равнище.
По-евтини остават зеленчуците, които са на около 90% от средното за ЕС, както и зърнените продукти, плодовете и месото - около 85%.
И при тях обаче тенденцията е към постепенно изравняване. Между 2022 и 2024 г. например цената на месото спрямо средната за ЕС се е повишила от 81,5% до 88,5%.
Защо храните би трябвало да са по-евтини?
Фискалният съвет посочва три основни причини, поради които цените в Сърбия би трябвало да са осезаемо по-ниски.
Първата е по-ниското икономическо развитие на страната. Сърбия е достигнала около половината от равнището на ЕС, а по-слабо развитите икономики обичайно имат по-ниски разходи за труд и по-ниска покупателна способност.
Втората причина е, че Сърбия традиционно е нетен износител на селскостопански и хранителни продукти. Страната произвежда повече, отколкото потребява, което по принцип би трябвало да оказва натиск за по-ниски вътрешни цени.
Третият фактор са държавните субсидии. През последните години бюджетната подкрепа за земеделието е достигнала около 1% от БВП - равнище, сравнимо с това в ЕС.
Според авторите, ако тази подкрепа е по-добре насочена, тя би трябвало да води до по-висока производителност, по-стабилно предлагане и по-слаб натиск върху цените.
Оскъпяването започва още от производството
Фискалният съвет отбелязва, че част от проблема възниква още в първичното селскостопанско производство.
Производствените цени в Сърбия са достигнали около 87% от средното за ЕС. Това се случва въпреки по-ниските оперативни разходи и значителната държавна подкрепа.
Според анализа причината е свързана с ниската ефективност и производителност в земеделието.
Но натискът не приключва там.
През периода 2022-2024 г. крайните цени в магазините са били близо до 95% от средните за ЕС, което подсказва, че сериозна част от оскъпяването идва и от преработката, дистрибуцията и търговията на дребно.
Сред възможните причини са неефективност, неблагоприятна пазарна структура, концентрация в определени сегменти и високи търговски надценки.
Рязък скок след 2021 г.
Настоящото високо ценово равнище не е било типично за Сърбия през предходното десетилетие.
В периода 2015-2017 г. производствените цени са били около 72% от средното за ЕС. След 2021 г. обаче започва рязко повишение.
През 2022 г. те достигат почти 96% от средното европейско равнище, а средното за периода 2022-2024 г. е около 87%.
Фискалният съвет отбелязва, че този скок съвпада с глобалната криза при торовете, семената, препаратите за растителна защита и други селскостопански ресурси.
Ефектът върху Сърбия обаче е бил по-силен, отколкото в много други европейски икономики, което според авторите показва наличието и на вътрешни проблеми.
Аграрната политика не е достатъчно ефективна
Фискалният съвет критикува и начина, по който се разпределя помощта за земеделието.
Според анализа субсидиите често са реактивни и се отпускат ad hoc за овладяване на моментни пазарни и социални проблеми.
За сравнение, в ЕС помощта е по-предвидима и дългосрочна, като е насочена към технологична модернизация и повишаване на производителността.
Най-сериозни дисбаланси се наблюдават в сектори като животновъдството, производството на захарно цвекло, овощарството и зеленчукопроизводството.
Нужен е контрол по цялата верига
Фискалният съвет настоява за по-добра прозрачност при формирането на цените "от нивата до трапезата".
ЕС вече разполага с механизми, които позволяват проследяване на цените по цялата агрохранителна верига - от производствените разходи и изкупните цени до преработката и крайните цени в магазините.
Според авторите въвеждането на подобна система в Сърбия би помогнало да се установи къде точно възникват най-големите ценови изкривявания.
"Абсолютното равнище и движението на цените на храните в една страна не са само икономически и пазарен сигнал, а социален въпрос и въпрос на сигурността от първостепенно значение", се посочва в анализа.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.