Плугчиева: България има интерес от стабилна Германия

Историческият резултат на "Алтернатива за Германия" (АзГ) в Саксония-Анхалт е сериозен сигнал не само за германската политика, но и за цяла Европа. Дали тенденцията ще се разпространи обаче зависи в голяма степен от способността на правителството на канцлера на ФРГ Фридрих Мерц да проведе обещаните реформи. Това заяви дипломатът и бивш вицепремиер Меглена Плугчиева в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ настроенията в Саксония-Анхалт са коренно различни спрямо гласуването през 2021 г. АзГ увеличава подкрепата си с около 23 процентни пункта, докато досегашната основна политическа сила - ХДС, губи около 20 процента от електоралната си подкрепа.

"Това е нова констелация не само за Саксония-Анхалт. Тя има отражение върху цяла Германия", подчерта Плугчиева.

Предстоящите избори ще бъдат тест за Мерц

Според дипломата германският канцлер правилно е признал, че резултатът е шокиращ, и е заявил намерение да продължи с реформите.

"Ако той успее заедно с ГСДП да проведе реформите, които обеща - икономическа стабилизация, корекция на миграционната политика, вътрешна сигурност, и да даде сигнал за перспектива, тогава има шанс този резултат да бъде ограничен само в Саксония-Анхалт", коментира Плугчиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Предстоящите избори в Берлин и Мекленбург ще бъдат важен тест. Ако правителството покаже реални резултати в кратък срок, вотът там може да не повтори успеха на АзГ. При неуспех обаче резултатът от Саксония-Анхалт може да повлияе и на следващите избори.

"Една партия, класифицирана като дясноекстремистка, печели много убедително. Прогнозите бяха по-слаби от политическото земетресение, което сега всички признават", заяви тя.

Сигнал за натрупани проблеми

Според Плугчиева би било грешка отговорността за резултата от вота да бъде прехвърляна върху избирателите.

"Много е важно да се подчертае, че вината не трябва да бъде хвърляна върху гражданите. Те дават своя сериозен сигнал за проблеми - икономически и социални. Страхът и несигурността нараснаха твърде много", обясни тя.

Макар Саксония-Анхалт да има население от около 2,1 млн. души и приблизително 1,7 млн. избиратели, според нея значението на вота далеч надхвърля границите на провинцията.

Две противоположни тенденции в Европа

Резултатът предизвиква тревога в редица европейски столици. Според Плугчиева Франция се опасява от отслабване на оста Берлин-Париж, а от Полша дойде остра реакция заради опасенията за европейското единство.

Същевременно тя открои и противоположна тенденция - политически сили в страни като Италия и Чехия виждат възможност за различно развитие на Европа.

"Има две тенденции - от една страна, опасен сигнал към демокрацията и единството в ЕС и Германия, а от друга - че е възможна е и друга Европа", обобщи Плугчиева.

България има интерес от стабилна Германия

За България основният интерес е Германия да остане стабилна, подчерта бившият вицепремиер.

"Имаме интерес от стабилна Германия. Очакваме институциите там да съумеят да намерят решение на проблемите, за които гражданите алармират. Нека бъдем обединени в реформите, а не в грешките. Резултатът не трябва да бъде подценяван", предупреди Плугчиева.

Тя не смята, че резултатите от гласуването в Саксония-Анхалт непременно показва посоката, в която ще тръгне цяла Европа.

"Там, където политиката е обърната към гражданите, няма опасност. Ние сме в тази група", увери Плугчиева и изрази мнение, че тази тенденция няма да засегне България.