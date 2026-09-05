Трима загинаха и 23 са ранени при израелски удари в Ливан

Трима души са загинали, а 23 са ранени при израелски удари в Южен и Източен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от AFP.
По данни на ведомството са атакувани пет места в южните провинции Тир и Набатие, както и в Бекаа в източната част на страната.
Сред ранените има лекари, жени и деца.
По-рано ливанските власти съобщиха за две жертви, но впоследствие броят им беше увеличен на три.
Израелската армия потвърди, че е нанесла удари в Ливан.
По нейни данни действията са предприети в отговор на нападение с дрон на "Хизбула" срещу израелски военнослужещи.
Групировката засега не е коментирала случая, пише БТА.
От началото на новата война между Израел и "Хизбула" на 2 март при израелски удари в Ливан са загинали над 4300 души, посочва Reuters.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.