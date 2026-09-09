Разбиха незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Испанската полиция е разбила незаконна банкова мрежа, обслужваща някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа.

Арестувани са 21 души в няколко държави и са прехванати активи на стойност 20 милиона евро, предаде кореспондентът на БНР.

Според разследващите престъпната мрежа е свързана с така наречената "Дубайска банка", смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги.

Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на огромни суми пари и за изпиране на значителните печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици.

В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на мрежата. Останалите седем заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства.

Разследването е установило и връзка между четирима известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа.