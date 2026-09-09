Като в "Игрите на глада“ е: Жители на Киев за нощния обстрел

Масирана руска ракетна и дронова атака срещу Киев през нощта на 8 септември отне живота на най-малко петима души, рани 35 други и предизвика поредица от големи пожари, изпълнили сутрешния въздух над града с дим.

При нападението бяха повредени жилищни сгради, училище и складове, което сложи рязък край на краткото затишие за столицата по време на дипломатическото посещение на американски представители през уикенда.

"Като в "Игрите на глада“ е - всичко опира единствено до оцеляване“, сподели пред Kyiv Independent Дария Колисник, жителка на сграда в киевския район "Соломянски“, пострадала при ракетен удар.

"Просто си лягаш с мисълта дали ще се събудиш, или не. Такъв е животът в Киев", добавя Дария.

Временното примирие приключи

Ударът последва споразумението между Русия и Украйна за временно спиране на въздушните атаки срещу столиците на двете страни за период от три дни. Макар точният час на изтичане на примирието да не беше ясно определен, няма съмнение, че то е приключило.

Людмила Ахременко, която също живее в киевския район "Соломянски“, сподели, че домът ѝ е пострадал за втори път при атака в района.

"Взривната вълна изби прозорците, а в къщата нахлуха камъни. Мебелите на хората бяха повредени“, разказа Ахременко пред Kyiv Independent.

По думите ѝ в близост все още няма изградено убежище, затова тя се е намирала у дома си, когато е извършена атаката.

"Беше много страшно. Спях и се събудих от взрива. Видях, че прозорците са се отворили, стъклата са се пръснали, а саксиите с цветя са паднали. Всичко изхвърча нагоре към тавана", добавя жената.

Експлозии отекнаха в столицата около 03:30 ч. местно време, а след това още един силен взрив се чу около 10 минути по-късно.

Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че към 17:00 ч. местно време са пострадали 23 души, 14 от които са настанени в болница. Трима души са в тежко състояние.

Броят на загиналите също е нараснал от трима на петима, добави кметът.

"Руснаците се опитаха умишлено да причинят възможно най-големи щети на човешкия живот – с балистични, крилати и противокорабни ракети, както и с реактивни дронове "Шахед“, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в социалните мрежи.

По-късно същата сутрин, в разговор с журналисти, Зеленски определи прехващането на почти всички руски крилати ракети като "добър резултат“.

"Достатъчно ли е това? Не. Нуждаем се от ракети (за прехващане). Нуждаем се от пакет с балистични ракети от американците. Те чуха в детайли от какво имаме нужда и кога ни е необходимо. Разчитам на среща с президента Тръмп, за да повдигна тази тема. И, с Божията помощ, ще постигнем резултат", каза Зеленски.