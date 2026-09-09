От олимпийската сцена до „Бодигард“: Историята на Адам Гарсия

Той е танцьор, театрален и кино актьор, звезда от сцените на Уест Енд, сравняват го с Джийн Кели, откривал е олимпийски игри. Това е Адам Гарсия.

Пристига в София с мюзикъла „Бодигард“, който гостува у нас от 2-ри до 4-ти октомври в зала 1 на НДК. Ще го видим в главната роля на бодигарда Франк Фармър, пресъздадена в киното през 1992 г. от Кевин Костнър.

Адам е роден в Австралия, майка му е австралийка, баща му – колумбиец. Започва да танцува едва седемгодишен, заведен случайно от свой приятел на урок по танци. Преминава през балет и джаз, преди да открие степа – танцовото изкуство, което превръща в своя запазена марка. „Никога не съм мислил, че ще стана професионален танцьор. Правех го просто защото ми доставяше удоволствие“, признава той в интервю.

От Сидни до Уест Енд

Танцът обаче променя живота му. Прекъсва следването си в университета, за да участва в австралийския спектакъл Hot Shoe Shuffle – продукция, която достига до Лондон. Когато Гарсия пристига в британската столица, е едва на 21 години. Планира да остане шест месеца, но постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на Уест Енд.

Следва ролята, която го превръща в звезда – Тони Манеро в лондонската версия на Saturday Night Fever. Гарсия наследява герой, пресъздаден от Джон Траволта и това е голяма предизвикателство – но той го прави със собствено присъствие и танцов стил. Именно това му носи първата номинация за наградата „Лорънс Оливие“.

Олимпийските игри в Сидни

Един от върховете в кариерата му е участието в откриването на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., когато Адам Гарсия повежда повече от 1000 степ танцьори пред огромна световна аудитория. Това е миг, който събира в едно личната му история и културната енергия на Австралия – момчето, започнало да танцува почти случайно, вече задава ритъма на една от най-гледаните сцени в света.

Между Джийн Кели и собствения почерк

Често е сравняван с Джийн Кели и той е сред артистите, които посочва за свои вдъхновители. И когато получава ролята на Дон Локууд в сценичната версия на Singin’ in the Rain, не се опитва да копира легендата, а търси собствен прочит.

В Singin’ in the Rain той съчетава партньорски танц, елементи от класическия балет, джаз и степ в стила на Бродуей. „Винаги съм обичал да гледам как танцува Джийн Кели. В известен смисъл винаги съм се опитвал да танцувам като него, но човек попива стиловете на всички, на които се е възхищавал“, разказва Гарсия.

Многолик артист

Пътят на Адам Гарсия не остава затворен в света на танца. Той играе Фиеро в лондонската продукция на „Уикед“, участва в Kiss Me, Kate, On the Town, Grease, театрални спектакли, филми и ТВ сериали, съдия в британското танцово шоу „Got to Dance“.

Самият той признава, че в началото е бил познат преди всичко като „новия степ танцьор в града“, но не е искал да остане в една-единствена роля.

Адам като Франк Фармър в „Бодигард“

В ролята на Франк Фармър в мюзикъла „Бодигард“ танцът отстъпва място на драматичната сдържаност. Героят му е човек на контрола – мълчалив, наблюдателен и винаги готов да реагира. Но именно танцовата подготовка на Гарсия личи във всяко движение – в точността на жеста, увереност в походката и способност да изразява напрежение.

„The Bodyguard The Musical” гостува в София от 2 до 4 октомври, в зала 1 на НДК. Билети се продават мрежата на MORE.COM.