Жена се удави при поройните дъждове в Испания

Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се е удавила в Майорка, предаде кореспондентът на БНР.

Инцидентът е станал в град Феланич на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята.

Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели.

Според източници от Гражданската гвардия, цитирани от „Ел Паис“, основната хипотеза е, че жената се е подхлъзнала или препънала, докато е излизала от дома си за работа и впоследствие се е удавила.

Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха множество инциденти на територията на Майорка – предимно паднали дървета и наводнения.

В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид – Барселона и има 30 отменени полета.