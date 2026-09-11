25 години от атентатите в САЩ, отнели живота на близо 3000 души

Днес се навършват 25 години от терористичните атаки в САЩ, в които загинаха близо 3000 души.

Преди четвърт век на 11 септември сутринта местно време два похитени от терористи самолета са врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Последва пожар и кулите близнаци рухнаха една след друга. Трети похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона във Вашингтон, която беше частично разрушена. Четвърти похитен самолет се разби в района на Шанксвил, в щата Пенсилвания, след като пътниците се разбунтуваха срещу терористите и машината така и не успя да достигне планираната от тях цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души, като от тях най-много бяха в двете кули на СТЦ.

По повод годишнината от атентатите ще има няколко възпоменателни церемонии. На церемонията в Пентагона ще присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп. На церемонията в Ню Йорк на мястото, на което преди 25 години се издигаха кулите близнаци, известно като Кота нула, ще присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс и трима бивши президенти – демократите Джо Байдън, Барак Обама и Бил Клинтън, както и републиканецът Джордж Буш-младши, който беше държавен глава на САЩ по време на атентатите.

Предполагаем мозък на атентатите от 11 септември 2001 г. е Халид Шейх Мохамед, един от основните командири на Осама бин Ладен, лидера на терористичната група „Ал Кайда“, поела отговорност за атаките. Халид Шейх Мохамед е от 20 години в затвора във военната база в Гуантанамо и неотдавна стана ясно, че процесът срещу него ще започне на 5 юни 2028 г. Осама бин Ладен беше ликвидиран при американска специална операция в Пакистан преди 15 години.

Атентатите от 11 септември 2001 г. доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, в които загинаха над 900 000 души, предимно в конфликтите в Афганистан и Ирак, отбелязва Ройтерс.

Днес по повод годишнината от атентатите в Съвета за сигурност на ООН ще има дебат по темата за борбата срещу тероризма.

(БТА)