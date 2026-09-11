"Няма безплатен обяд": Меркел призова германците да защитят демокрацията

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел призова германците да защитят свободата и демокрацията в апел, отправен дни след историческия успех на крайнодясна партия на избори в германска провинция, който предизвика реакции по света, предаде ДПА.

"Както често се случва, няма такова нещо като безплатен обяд - нищо не идва даром", подчерта Меркел, управлявала Германия повече от 15 години. Тя се обърна към 1 200 души, събрани на остров Узедом в североизточната провинция Мекленбург–Предна Померания, като им прочете откъси от своята автобиография "Свобода".

"И вие имате малка задача, която трябва да изпълните", отбеляза бившата канцлерка.

Мекленбург–Предна Померания е следващата провинция, която ще проведе избори на 20 септември заедно с Берлин. След успеха си в провинция Саксония-Анхалт в неделя крайнодясната "Алтернатива за Германия" очаква да се представи добре и в Мекленбург–Предна Померания.

Меркел прочете откъс от книгата си, в който отбелязва, че днес "в безпрецедентна степен истините се наричат лъжи, а лъжите - истини, и това се използва в демокрациите от хора на ръководни позиции". Тя подчерта, че истинската свобода не се отнася само до личната изгода, а се ръководи от сдържаност и морални задръжки.

"Свободата изисква демократични условия, без демокрация няма свобода", каза Меркел. "Ако искаме да живеем в свобода, трябва да защитаваме нашата демокрация (…) срещу онези, които я заплашват. Можем да успеем в това, ако работим заедно, ако се ангажираме колективно - всеки от нас индивидуално и всички един за друг", каза тя.

Събралите се я аплодираха многократно през цялото 90-минутно четене, включително когато говори за бежанската криза през 2015 г. и решението си да приеме сирийци, пристигащи през Унгария. Тя призна, че това решение, както и политиките ѝ по време на кризата с еврото, са помогнали на АзГ, която започна като антиевропейска партия, преди да се съсредоточи върху миграцията.

Но хората не бива да изоставят основните си принципи, опитвайки се да предотвратят идването на партията на власт, каза тя, посочвайки европейското единство, свободата на движение и защитата на човешкото достойнство. "Демократичните партии имат голямо влияние върху това колко силна всъщност може да стане АзГ", подчерта Меркел. "Убедена съм, че ако смятат, че могат да държат АзГ под контрол, като непрекъснато обсъждат нейните теми и в идеалния случай се опитват да я надминат реторично, без да предлагат реални решения на съществуващите проблеми, ще се провалят".

Необходими са отговори от основните партии, които ценят демокрацията и не се стремят да подкопават конституцията, без тактически маневри, каза тя. "Умереност и баланс — това е основата и предпоставката за успеха на демократичните партии", заяви Меркел.

Антиимигрантската партия спечели рекордните 43,8% от гласовете в Саксония-Анхалт в неделя, като едва не постигна самостоятелно мнозинство от местата. Партията изпревари значително Християндемократическия съюз (ХДС), партията, към която принадлежат както на канцлера Фридрих Мерц, така и самата Меркел.

(БТА)