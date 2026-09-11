Тръмп за войната с Иран: Не съжалявам, бих го направил отново

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за решението си да започне войната срещу Иран и че би постъпил по същия начин отново, въпреки отражението на конфликта върху американската икономика и предстоящите междинни избори през ноември. Междувременно Вашингтон засилва натиска върху Техеран с нови санкции срещу организации и лица, свързани с подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

"Не вярвам в думата "съжаление". Винаги можеш да се запиташ малко дали си бил прав", каза Тръмп в интервю за водещата на Fox News Лора Инграхам.

"Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих", категоричен беше американският президент.

Тръмп отхвърли и твърденията, че част от поддръжниците му са разочаровани или деморализирани от войната. Според него те са "много горди" от действията му, тъй като целта е да не се позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Иран не притежава ядрено оръжие и твърди, че програмата му за обогатяване на уран има мирни цели.

Войната се превърна във фактор преди изборите в САЩ

Конфликтът придобива все по-голямо значение във вътрешната политика на САЩ преди междинните избори, които ще определят контрола върху Конгреса.

Тръмп твърди, че Техеран се опитва да влияе върху вота, и изрази убеждението си, че войната ще приключи непосредствено след изборите.

Поскъпването на петрола и газа вследствие на конфликта обаче се превърна в сериозен въпрос за републиканците в навечерието на вота.

САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отговори с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които има американски военни бази. Ударите срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан са причинили хиляди жертви и са принудили милиони хора да напуснат домовете си.

Вашингтон наложи нови санкции

На фона на продължаващите бойни действия САЩ наложиха допълнителни санкции срещу лица и организации, за които твърдят, че подкрепят проирански въоръжени групировки.

Мерките са насочени към поддръжници на "Катаиб Хизбула" и ливанската "Хизбула", съобщи американското Министерство на финансите.

Засегнатите от санкциите организации са базирани в Ирак, Ливан, Обединените арабски емирства и Турция. Според Вашингтон те подпомагат "дестабилизиращото влияние" на Иран в Близкия изток и участват в схеми за заобикаляне на санкциите срещу Техеран.

"Днешните санкции удрят в сърцевината на най-опасните проксита на Иран", заявиха от американското финансово министерство.

"Катаиб Хизбула" е определяна от Вашингтон като едно от водещите въоръжени формирования в т.нар. "Ос на съпротивата" - мрежа от подкрепяни от Иран групировки в региона, в която влизат също ливанската "Хизбула" и хусите в Йемен.

Според американските власти Техеран подпомага своите съюзници с оръжия, технологии, експертна и финансова помощ.

Новите мерки идват само дни след като Вашингтон наложи санкции и на общо 27 ирански авиопревозвача, като по този начин икономическият натиск върху Иран продължава паралелно с военния конфликт, рише БТА.