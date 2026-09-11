Седем загинали и десетки ранени при мащабен удар по Павлоград

Русия засили ударите срещу логистични и икономически обекти в Украйна, като при мащабна атака срещу Павлоград са загинали най-малко седем души, а десетки са ранени, предаде Reuters.

Областният управител Олександър Ганжа съобщи, че при атаката са използвани дронове, артилерия и авиационни бомби. Поразени са пет района на града, който е важен железопътен и логистичен център и ключов маршрут за снабдяване към източните фронтови линии.

Общо 76 души са ранени, сред тях и деца. Снимки, публикувани онлайн, показват разрушени магазини и изгорели автомобили.

Ударена е и бензиностанция в Киев

При отделна атака в Киев е била поразена бензиностанция на "Укрнафта". Четирима души са ранени, съобщи кметът Виталий Кличко.

Според изпълнителния директор на компанията Богдан Кукура ударът няма военна цел и представлява атака срещу цивилна инфраструктура.

Нападението изглежда е първият случай, при който бензиностанция в Киев е ударена с реактивен дрон, след стотици подобни атаки срещу обекти в или близо до фронтовите райони през последните месеци.

Засегнат е и международен агробизнес обект в Днипро

Руските сили са атакували и агробизнес обект в Днипро, управляван от международната компания Bunge.

През последните седмици Москва увеличава въздушните удари срещу складове, доставчици на храни, търговски вериги и други обекти, свързани с украинската икономика и логистика.

Украйна изпитва затруднения при отблъскването на атаките заради недостиг на системи за противовъздушна отбрана.

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че ударите срещу бизнеси и гражданска инфраструктура "бързо нарастват" и призова за по-активна реакция.

Русия отрича умишлено да атакува цивилни обекти.

Удари и по Черноморск и Краматорск

Руското министерство на отбраната съобщи, че е нанесло удари по кораби, превозващи военни товари, в Черноморск.

Президентът Володимир Зеленски съобщи за жертви в Павлоград и подчерта, че част от загиналите са се намирали в района на търговски обекти.

По думите му десетки хора са ранени и в Краматорск, където руски удари са засегнали жилищни сгради.

Павлоград се намира на около 80 километра от фронтовата линия.

Междувременно при украински удар в руската Белгородска област са загинали двама души, а седем са ранени, съобщи ТАСС.