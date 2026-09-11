Фалшива карта "раздели" Украйна между Русия и съседите ѝ

На фона на мирните преговори бе разпространен изфабрикуван сценарий, за да се убедят хората, че бъдещето на Украйна уж вече е „решено“ без нейно участие, алармира "Украинформ".

Руски акаунти в Instagram, Facebook, X и Telegram разпространяват карта на Украйна, която уж показва как може да се промени територията ѝ след края на войната.

В пропагандните публикации се твърди, че американският вестник „Ню Йорк Таймс“ е разкрил бъдещите искания на Москва, които ще представи на президента на САЩ Доналд Тръмп като част от мирно споразумение за Украйна. Те предполагаемо включват промяна на границите на Украйна, ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили и отказ от кандидатурата ѝ за членство в НАТО. В подкрепа на тези твърдения, разпространителите споделят карта, която представят като статия в „Ню Йорк Таймс“.

Картата показва големи части от централна, източна и южна Украйна, за които се предполага, че ще преминат под руски контрол, включително територии в Харковска, Днепропетровска, Николаевска и Одеска области. Някои западни територии, междувременно, са маркирани като предполагаемо предстоящи да бъдат прехвърлени на Полша, Унгария и Румъния.

В публикациите се твърди също, че предполагаемото „мирно споразумение“ ще изисква намаляване на числеността на украинските въоръжени сили и отказ на Украйна от кандидатурата си за присъединяване към НАТО.

Това е фалшиво. Екипът на "Украинформ" не е открил такава карта сред материалите на „Ню Йорк Таймс“ за войната на Русия срещу Украйна, нито в официалните профили на новинарския вестник в социалните мрежи . Търсенията с помощта на отличителни етикети и описания на картата също не откриха статия в „Ню Йорк Таймс“, потвърждаваща произхода ѝ.

Картата показва признаци на дигитална манипулация и съдържа множество графични и картографски аномалии. По-специално, очертанията на някои територии не съответстват на действителните граници на украинските региони, а някои етикети са изкривени или нечетливи. Такива характеристики могат да бъдат характерни за синтетично генерирани или редактирани изображения. Самото изображение обаче не позволява надеждно да се определи дали за създаването му е използван генеративен изкуствен интелект.

Дизайнът на картата също хвърля съмнение върху твърдения ѝ произход: всички ключови надписи са на италиански („Полония“, „Унгария“, „Румъния“, „Нова Русия“, „Мар Неро“), въпреки че картата се приписва на американския вестник The New York Times.

Разпространението на тази карта носи признаци на руска информационна операция, целяща да създаде впечатление за „неизбежното териториално поражение“ на Украйна. Фалшивата карта не само преувеличава евентуалните териториални загуби на Украйна, но и създава погрешното впечатление, че западните ѝ съюзници уж са готови да се съгласят с разделянето на украинската територия.

Фалшивата информация бе разпространена на фона на преговорите за мирния процес и посещенията в Киев и Москва на представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф.

Руската пропаганда преди това разпространяваше фалшиви твърдения за недостиг на храна в Украйна, твърди "Украинорм".