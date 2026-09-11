Андрей Гюров атакува Йотова: Отговорността и подписът са лични

"Отговорността и подписът са лични", заяви Андрей Гюров по повод казуса с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов и становището на президентската институция.

Гюров посочи, че не желае да влиза в конспиративни теории за евентуални контакти между властта и престъпността. По думите му обаче е важно да се знае, че нито комисия, нито експерт могат да носят отговорност вместо президента или вицепрезидента.

„Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана“, заявява Гюров.

Според него отговорността за решението е пряко свързана с подписа на държавния глава или вицепрезидента, който го е взел.

От „Да, България“ настояват за пълна публичност на документите, свързани с помилването на Огнян Атанасов от вицепрезидента Илияна Йотова през 2022 година. От формацията заявяват, че полученият отговор от президентската институция не дава достатъчно яснота за мотивите, довели до решението, както и за отговорността за него.

От „Да, България“ ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е взето решението за помилване.

Сред тях са молбата за помилване, постановленията на Софийската градска прокуратура от 2021 и 2022 година, експертното медицинско заключение, както и протоколът и становището на Комисията по помилването.

От партията ще настояват да бъде предоставен и указът на Илияна Йотова с точната дата и документите, съдържащи мотивите за решението.

„Да, България“ иска максималната допустима по закон публичност на документите. От формацията настояват и за проверка на медицинските основания за помилването, като заключенията бъдат оповестени в обема, разрешен от закона.

Според „Да, България“ Илияна Йотова носи лична политическа отговорност за решението, което е подписала. От формацията подчертават, че Комисията по помилването е експертен и съвещателен орган, докато окончателната преценка е на вицепрезидента.

От партията настояват да стане ясно каква е била медицинската прогноза за Атанасов, на какви изследвания се е основавала и как при вземането на решението са били отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и рискът от извършване на нови престъпления.

От „Да, България“ призовават Илияна Йотова лично да обясни мотивите за решението и да осигури максимална прозрачност в рамките на закона.

Според формацията правото на помилване изисква обществено доверие, което може да бъде гарантирано с ясни критерии, проверими основания и поемане на отговорност за конкретния избор.