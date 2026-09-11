Раждайте си сами! Кремъл се бори за нов бейби бум, но руснаците се изнервят

Кремъл обещава пари на хората с деца, разширява помощите за многодетни семейства и публично демонстрира "загриженост" за бременни студентки и ученички. Става дума за огромни суми: очаква се до 2030 г. националният проект "Семейство" да получи финансиране, равняващо се на около два годишни държавни бюджета на Украйна (по отношение на разходите).

Средствата ще бъдат насочени към мерки, целящи по един или друг начин да стимулират раждаемостта - от субсидирани ипотечни кредити за млади семейства до насърчаване на многодетността.

Съществува обаче проблем. Мониторинг на две от най-популярните социални мрежи в Русия - Telegram и VKontakte, проведен в началото на 2026 г. - показва, че абсурдните законодателни инициативи и непрестанната демографска пропаганда открито дразнят руската общественост. Политиката, която руските власти наричат ​​"подкрепа за семейството", се превръща в поредния източник на конфликт между държавата и обществото.

За да води агресивни войни в бъдеще, Русия се нуждае преди всичко от хора. Това прави от критично значение въпроса доколко успешни са демографските програми на Кремъл.

Повече от две трети от човечеството живее в страни, където раждаемостта е недостатъчна за възпроизводството на населението. Проблемът със свиването на населението съпътства Украйна още от обявяването на независимостта ѝ, но придоби катастрофални мащаби след началото на пълномащабната война, предизвикала масова миграция. Към момента общият коефициент на раждаемост в Украйна е паднал под единица.

Положението в Русия е по-добро, но картината далеч не е еднозначна. През 2024 г. в Русия са родени 1,22 милиона деца - един от най-ниските показатели в съвременната ѝ история. В края на 2025 г. общият коефициент на раждаемост възлиза на 1,4 деца на жена. За просто възпроизводство на населението е необходим коефициент от 2,1.

След нахлуването в Украйна този въпрос придоби стратегическо значение за Кремъл.

Огромните загуби на бойното поле и масовото изселване на млади хора превърнаха съветския лозунг "жените ще родят още" в нов политически приоритет

Съвсем наскоро Путин отново заяви, че "дългосрочната задача е да се запази и увеличи населението на Русия". Показателите за раждаемост в регионите вече се включват и в оценките за работата на губернаторите.

Русия разполага с достатъчно ресурси, за да формира активно демографската си политика. Кремъл има на разположение широк набор от инструменти за повишаване на раждаемостта - от финансови стимули до директни забрани. Има изобилие от "моркови": майчински капитал, семейни ипотеки, данъчни облекчения, подкрепа за многодетни семейства и други.

Кремъл не пести средства за "производството" на нови войници. Очаква се националният проект "Семейство" да получи 17,9 трилиона рубли (над 200 милиарда долара) в периода 2025–2030 г., включително 3,2 трилиона рубли (36 милиарда долара) само през 2026 г.

По-голямата част от програмата се състои от различни финансови стимули и придобивки за семействата, като например ипотеки с преференциални лихви и майчински капитал. Въпреки това руските власти осъзнават, че това не е достатъчно. Целта на програмата е да повиши общия коефициент на раждаемост до 1,593 – ниво, което все още е далеч под целевата стойност от 2,1.

За онези, които не се изкушават от финансовите стимули, руските власти имат "тояга" под формата на пронаталистична пропаганда и различни ограничения.

Те включват закона на Путин, забраняващ "пропагандата на отказ от раждане на деца", наказания за "принуждаване" на жени към аборт, забрана за извършване на аборти в частни клиники и - отскоро - обсъждания в Държавната дума и Руската православна църква относно изискването за съгласие от съпруга за извършване на аборт.

"Загрижеността" на държавата за сексуалното здраве на гражданите понякога достига абсурдни нива.

Сред най-новите правителствени инициативи са насочването на жени, които не планират да имат деца, към психолози, докато мъжете, които обичат да посещават сауни, биват пращани на изследвания на спермата. И колкото и комични да изглеждат тези мерки отстрани, Кремъл ги използва, за да преследва неотклонно целта си за преодоляване на демографската криза.

Същевременно обществото гледа на тези инициативи доста критично, а понякога дори враждебно, което създава поредния дълбок конфликт в руското общество.

"Искаш или не - раждай, красавице"

В Join Ukraine анализират дискусиите относно раждането на деца в над 700 общности в Telegram и VKontakte, обхващащи практически всички региони на Русия. Мащабът на извадката ни позволява да видим както отделни изблици на недоволство, така и ясна, по-широка обществена тенденция.

Най-голямата вълна от възмущение сред руснаците беше предизвикана от съобщенията за парични бонуси за бременни студентки и ученички: 72% от реакциите в Telegram бяха отрицателни, докато едва 3% бяха положителни.

Тази "подкрепа" беше възприета не като помощ за младите жени, а като стимул за ранна бременност за сметка на образованието и професионалното развитие. Недоволни потребители в социалните мрежи питаха: "А кога трябва да учат?" Други отидоха още по-далеч, задавайки си въпроса: "Дали тласкат жените да раждат деца, вместо да градят кариера? Какво ще стане, ако бракът се разпадне? Дали държавата ще се погрижи за децата? Разбира се, че не."

Вторият въпрос, предизвикал най-силно отрицателна реакция, бяха ограниченията върху абортите. Потребителите бяха особено обезпокоени от предложението на правителството омъжената жена да може да прекъсне бременността си само със съгласието на съпруга си.

Например, под публикация в публичен канал от Ростов предложението събра 1473 отрицателни реакции. Друга публикация по подобна тема - този път в общност от Воронеж - събра 2023. В коментарите потребителите посочваха препълнените домове за сираци и изтъкваха, че забраната на абортите по никакъв начин не премахва причините, поради които жените прибягват до тях.

Руснаците изразиха и силно недоволство от идеята на Министерството на здравеопазването да насърчава жените да забременеят чрез консултации с психолози. Публикациите относно въвеждането на задължителни консултации за жени, които заявяват, че не планират да имат деца - обявено през март 2026 г. - предизвикаха десетки хиляди споделяния и срещнаха преобладаващо негативни реакции.

Програмите с чисто икономически характер също не предизвикаха особен ентусиазъм. Публикациите за семейни ипотечни кредити бяха посрещнати предимно с негативизъм. Основната причина е, че програмата става все по-недостъпна за руснаците, тъй като условията по нея постоянно се променят, а цените на жилищата продължават да растат.

Руснаците реагираха сравнително спокойно на публикациите за "майчинския капитал", макар че опитите на правителството да ограничи начините за използване на средствата също срещнаха остри критики от страна на коментиращите.

"Раждайте си сами!": Защо руснаците отхвърлят демографските инициативи на правителството

В основата на критиките на потребителите в социалните мрежи към демографските инициативи на Кремъл стоеше недоверието към властта и убеждението, че тя е лицемерна - нагласа, намерила израз в саркастичния призив: "Раждайте си сами!"

Този аргумент присъстваше в близо една четвърт от съдържателните коментари в Telegram и VKontakte.

Следваха по-делнични аргументи: бедност, високи цени и недостъпни жилища. Коментиращите осъждаха и цинизма на призивите за раждане на повече деца на фона на системното закриване на училища, родилни отделения и клиники, както и на неадекватната инфраструктура.

Отчетливо присъстваше и ксенофобският аргумент - предвидим резултат от дългогодишната държавна пропаганда, която е научила руснаците да търсят виновници сред мигрантите и други "чужденци".

Близо един от всеки седем съдържателни коментара в Telegram и VKontakte засягаше твърдението, че помощите за деца уж отиват при "неправилните хора".

Директната намеса на държавата в личния живот се споменаваше по-рядко, но постоянно.

Хората подхождаха с още по-голяма предпазливост при обсъждането на войната: едва 5,8% от коментарите в Telegram и 7,5% в VKontakte изрично свързваха призивите за раждане на повече деца с необходимостта от попълване на армията и компенсиране на човешките загуби в т.нар. „специална военна операция“.

И все пак, предвид цензурата и репресиите, характерни за Русия, дори тези цифри са значими.

Правата на жените бяха споменати най-рядко. Човек би могъл да се пошегува, че правата на жените в Русия са толкова надеждно защитени от държавата, че самите жени просто никога не ги получават. Сериозно погледнато обаче, причината се крие в мащаба на пропагандата за "традиционни ценности" и религиозния натиск, както и в доминирането на патриархалните представи за семейството, особено извън най-големите руски градове.

От значение е дали всички тези мерки ще се окажат успешни, не само за Путин, но и извън границите на Русия.

Намаляващото население не прави Русия автоматично по-малко опасна. Напротив, усилията на Кремъл да обърне демографския спад са тясно свързани с дългосрочните му икономически, военни и геополитически амбиции.

Ако Москва разглежда хората предимно като ресурс за държавата - включително като резерв от бъдещи войници - то демографската ѝ политика е фактор, който си струва да се следи, както и обществените дискусии около нея.

Анализът за Ukrainska Pravda е на Любов Цибулска - експерт по стратегически комуникации и водещ специалист в областта на хибридните заплахи в Украйна. Като основател и настоящ директор на неправителствената организация "Join Ukraine", тя използва богатия си опит за справяне с критични предизвикателства пред националната сигурност. Преди това тя е заемала длъжността първи ръководител на Центъра за стратегически комуникации и информационна сигурност към Министерството на културата и информационната политика на Украйна.