Опита ли се Русия да убие Борис Джонсън?

Според самия Борис Джонсън, враждебните му отношения с президента Путин датират от разговор в началото на 2022 г., когато силите на Кремъл бяха струпани по границата с Украйна.

В документалния филм на BBC от 2023 г. "Путин срещу Запада" (Putin vs. the West) Джонсън си спомня телефонен разговор с Путин, в който предупреждава руския лидер, че едно нахлуване би било "пълна катастрофа". Джонсън предава думите на Путин в отговор:

"В един момент той някак си ме заплаши и каза: "Борис, не искам да те наранявам, но с ракета това би отнело само минута".

Темата за този разговор отново влезе във фокуса на вниманието, след като влак, в който пътуваше Джонсън, изглежда се размина на косъм от трагедия. Локомотивът му бе ударен от руски дрон, а пътниците все пак успяха да избягат. Въпреки че подробностите не са напълно ясни и Джонсън се въздържа да твърди, че е било опит за покушение срещу него, украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" (Ukrzaliznytsia) допусна, че целта на Кремъл е била нещо повече от железопътната инфраструктура.

От компанията заявиха, че е възможно мишената да е била дипломатическият влак, превозващ Джонсън, бившия шведски премиер Карл Билд и други европейски представители по въпросите на сигурността. Влакът е преминал през гара "Ягодин", преди руският дрон да удари спрял локомотив близо до полската граница.

От "Укрзализниця" съобщиха, че дипломатическият влак е потеглил по-рано от предвиденото, тъй като разписанията постоянно се коригират заради руските заплахи, и предположиха, че именно той може да е бил набелязаната цел. Според информации, на гарата е имало и друг влак, с който е пътувал Дейвид Петреъс - бившият директор на ЦРУ.

"Много е вероятно истинската цел на руския дрон да е била именно дипломатическият влак, който е напуснал гарата по-рано от планираното", се казва в публикация на компанията в Telegram.

"Не знам каква изкривена логика е подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница тази сутрин", написа Джонсън в социалната мрежа X след инцидента. "Със сигурност можем да кажем, че това е видът произволна и безсмислена атака, на каквито украинците са подложени всеки ден – дори по гражданските железопътни линии."

Ако целта на мисията е била да се удари влакът, тя може да се счита за неуспешн

Може би по-реалистично е предположението, че Русия не се е прицелвала в самия влак, а се е опитала да сплаши пътниците в него. В крайна сметка силите на Путин са способни да нанасят прецизни удари с дронове, включително неотдавнашната атака срещу офиса на ръководителя на украинската разузнавателна служба (СБУ) в центъра на Киев.

Ударите също така отразяват нарастващата готовност на Кремъл да атакува Западна Украйна - регион, който досега беше сравнително незасегнат от войната, бушуваща на изток. Само няколко часа по-рано руски дрон удари камион на по-малко от миля (около 1,6 км) от полската територия, според граничните служби, което наложи временното затваряне на граничния пункт "Ягодин-Дорохуск". Украинският външен министър Андрий Сибиха определи атаката като "терор на Путин, който чука директно на вратите на ЕС и НАТО".

Инцидентът показва, че Украйна навлиза в плашеща нова глава, в която руски реактивни дронове могат да нанасят удари по границата почти безнаказано поради липсата на достатъчно средства за противовъздушна отбрана. Атаките по границата целят да сплашат, да подкопаят европейската подкрепа и да затруднят логистиката.

Марек Боровски, дългогодишен полски депутат, предупреди в понеделник, че намаляването на европейската подкрепа за Украйна след тази атака може да доведе до настъпление на руските войски чак до източния фланг на НАТО и ЕС. Той заяви, че Полша е изправена пред избор: или да се поддаде на руското сплашване, или да увеличи помощта за Украйна.

"Единият вариант е да се затворят границите и да се спре всякаква подкрепа за Украйна - след което, в рамките на шест месеца или по-малко, руснаците ще стигнат до река Буг (международната граница между Полша и Украйна), обяснява той, цитиран от The Times. "Вторият вариант е да се увеличи европейската помощ за Украйна, за да се покаже на Путин, че този шантаж е неефективен."

Боровски заяви, че Обединеното кралство е сред целите на руските опити за сплашване.

"Наблюдавам с голямо удовлетворение позициите на Германия, Великобритания, Франция, Испания и Португалия, чиито лидери ясно заявяват, че няма да отстъпят и че помощта трябва да бъде увеличена", добавя Боровски.

Украинският граничен пункт "Ягодин-Дорохуск" на границата с Полша е ключов възел както за превоза на европейски стоки към Украйна, така и за международните пътнически железопътни връзки между Киев и Варшава.

Полският министър-председател Доналд Туск свика извънредна среща на военни лидери и ключови министри след удара.

"За нас е ясно, че Русия цели да дестабилизира, парализира и евентуално да унищожи украинските гранични пунктове. Това засяга пряко и нашата страна", заяви Туск след срещата.

Билд сподели в социалната мрежа X видео от атаката на гара "Ягодин".

"Това не беше нашият влак, а онзи, който се движеше само минути след нас към полския граничен пункт", каза той. "Пътниците бяха евакуирани при приближаването на руския дрон и никой не пострада. Много добра система за безопасност. Нашият влак получи само предупреждение за евакуация."

Билд, Джонсън и останалите пътници бяха в Киев за конференцията "Ялтинска европейска стратегия" - ежегоден форум на лидери и експерти от сферите на политиката, бизнеса, сигурността и медиите.

Според Кая Калас, заместник-председател на Европейската комисия, този инцидент, при който опасността се е разминала на косъм, е бил опит да се възпрат западните представители от посещения в Украйна.

"Мисля, че трябва да постъпим точно обратното. Трябва да покажем, че сме до Украйна и че не се страхуваме", каза тя пред журналисти в Рованиеми, Финландия.

Путин обаче продължава да твърди, че няма намерение да заплашва Европа, като заяви пред журналисти:

"Няма такава заплаха и никога не е имало. Ние не заплашваме европейските страни и нямаме намерение да го правим. Защо бихме го направили? Никой дори не отчита факта, че нямаме основания за какъвто и да е конфликт с Европа. Всички въпроси бяха уредени след Втората световна война."

Анализатори посочват, че Русия разширява площадките за изстрелване на своите ударни дронове с голям обсег по границата с Украйна и Беларус, като се съобщава за 59 нови установки за изстрелване на дронове на десет различни места. Това се случва на фона на атаки с дронове и ракети, предприети от украинските сили дълбоко в руска територия. В понеделник се появиха съобщения, че украинските военни са извършили нападение срещу Сочи, Русия, включващо близо 400 дрона.

Помолен да коментира атаката срещу влака в понеделник, Кремъл реагира по обичайния си уклончив начин. Ако целта на инцидента е била да се всее страх, не би имало голям смисъл от подробни коментари. Вместо това говорител заяви, че руската армия действа на територията на Украйна и ще "продължи да го прави".