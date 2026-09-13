Борис Джонсън след руския удар по влак: Украинците ще победят!

Украинците ще победят. Това заяви бившият британски премиер Борис Джонсън, който днес пътуваше във влак в Украйна, който бе поразен от руските сили.

"Не знам каква изкривена логика е подтикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница тази сутрин. Със сигурност обаче може да се каже, че това е поредната безразборна и безсмислена атака, на каквито украинците са подложени всеки ден - дори по железопътните линии, обслужващи цивилни пътници. Досега Путин е отговорен за смъртта на 1700 служители на "Укрзализниця" (Украинските железници). Тези хора, както и пътниците, които ежедневно ползват услугите им, проявяват истински героизъм", написа Джонсън в X.

Руски удар с дрон е поразил граничен пункт на украинско-полската граница, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха. Според информация, разпространена от "Шпигел", сред засегнатите, койито са пътували с влак в района на атаката, е бил както Джонсън, така и един от най-близките съветници на канцлера Мерц, които са се разминали само с уплаха.

"Кога ще им предоставим необходимите средства за противовъздушна отбрана? Защо не размразим активите на Путин и не ги предадем на Украйна? В белгийска банкова сметка се намират над 140 милиарда евро, а в Лондон - около 10 милиарда паунда. Великобритания би могла да поеме водеща роля. Украинците ще победят - това стана ясно по време на престоя ми през последните три дни в тяхната прекрасна страна. Но можем да сложим край на тази ужасна война много по-бързо, ако всички подходим сериозно и им предоставим онова, от което се нуждаят и което заслужават", допълва Джонсън.