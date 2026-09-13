Борис Джонсън бил във влака, атакуван от Русия в Украйна

Сред пътниците във влака по линията "Киев-Варшава", който бе атакуван от руски дронове сутринта на 13 септември, е имало западни длъжностни лица, дипломати и политици. Това съобщи германското издание "Spiegel". По-конкретно, във влака е пътувал Гюнтер Заутер - съветник по външната политика и сигурността на германския политик Фридрих Мерц. Сред пътниците е бил и бившият британски премиер Борис Джонсън.

Заутер е пътувал до Киев заедно със съветници по сигурността от Обединеното кралство, Франция и Италия за срещи с представители на украинското правителство. Ден по-рано той е участвал и в международната конференция YES.

Освен това във влака е имало съветници от други европейски правителства, депутати от германския Бундестаг, дипломати и учени. Сред тях е бил Робин Вагенер, депутат в германския парламент от партията на Зелените.

Около 05:00 ч. сутринта влакът е спрял на около два километра от полската граница поради руска атака в граничния район. Пътниците и железопътните служители са били евакуирани, след което руски дрон е ударил локомотива.

От "Укрзализниця" (Украинските железници) съобщиха, че всички са успели да напуснат влака навреме и няма пострадали.

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Според полския железопътен оператор PKP Intercity във влака е имало 206 пътници, като нито един от тях не е бил полски гражданин. След инцидента влакът е продължил към Варшава, но закъснението е възлизало на около 370 минути.

Депутатът Робин Вагенер нарече атаката акт на "сляп терор" и заяви, че Русия все повече приближава войната до границите на ЕС и НАТО.

В Киев властите започнаха да складират храна и питейна вода в подготовка за продължителни прекъсвания на електрозахранването и други извънредни ситуации. Градът цели предварително да създаде резерви, които да се използват в пунктове за подкрепа на населението и за оказване на помощ на жителите в случай на мащабни смущения.

На 6 септември в Киев влезе в експлоатация нова система за предупреждение за въздушна заплаха. Сега жителите на града ще получават известия не само за наличието на заплаха, но и за нейния вид - дрон, ракета или комбинация от двете.