От 1 март 2027 г. Русия ще разреши свободната продажба на сертифицирани граждански противогази, включително такива за деца. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации.

От 1992 г. насам противогазите фигурираха в списъка със стоки, чиято свободна продажба в Русия е забранена. В началото на август обаче Владимир Путин ги извади от този списък с указ. Указът влиза в сила през март 2027 г.

"Преди страната ни нямаше утвърдени изисквания към личните средства за защита на дихателните пътища. На пазара се предлагаха некачествени и фалшиви продукти, част от които бяха вносни. Сега ще бъде въведен качествен контрол", заявиха от Министерството на извънредните ситуации.