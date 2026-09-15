Изборът на кафе разкрива личността ни

Всички сме чували твърдението: начинът, по който пием кафето си, разкрива много за това какъв човек сме. Но какво казва науката по този въпрос? Наистина ли изборът на кафе е отражение на характера, или става дума просто за забавен стереотип, в който всички обичаме да се разпознаваме?

Калифорнийският клиничен психолог Ramani Durvasula е специалист по личностни характеристики, по-специално по нарцистичните типове личности, пише yourtango.com. През последните години тя разширява изследванията си към психологията на храненето и здравето, след като самата тя започва да разглежда по-задълбочено личните си отношения с храната и теглото.

В книгата си от 2013 г. You Are WHY You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life тя представя резултатите от проучване сред 1000 души, чиято цел е да изследва връзката между избора на храна и личността. Една от установените корелации, съвсем неизненадващо, е свързана с предпочитанията към кафето и това, което те биха могли да разкрият за човека, който го пие.

Начинът, по който се пие кафето, обикновено разкрива някои любопитни черти от характера.

Ето кои са те:

Ако предпочитате черно кафе

За хората, които винаги избират чисто кафе без добавки, често се казва, че са практични, директни и не обичат излишните усложнения. Според проучването на д-р Ramani Durvasula в това твърдение има известна истина. Любителите на черното кафе са склонни да бъдат ефективни, традиционно настроени и да, понякога дори малко твърдоглави. Те предпочитат нещата да бъдат прости и ясни, без нужда от допълнителна захар или мляко.

Интересното е, че изследване на Northwestern University установява генетична връзка между хората, които предпочитат черно кафе, и тези, които харесват черен шоколад. Според авторката на изследването Мерилин Корнелис причината не е свързана с вкусовите предпочитания.

Тези хора метаболизират кофеина по-бързо, което означава, че стимулиращият му ефект отшумява по-бързо. Затова те може да имат нужда да пият повече кафе.

Това би могло да обясни и защо според проучването любителите на черното кафе имат склонност към по-мрачно настроение, тъй като кофеинът просто се изчерпва по-бързо. Разбира се, някои хора предпочитат черно кафе по здравословни причини или за да избегнат излишните калории, така че изборът невинаги е свързан с характера.

Въпреки това проучването предполага, че тези хора са по-скоро прагматични, с известна склонност към раздразнителност или лошо настроение.

Източник: Как предпочитате кафето си? Това разкрива характера ви