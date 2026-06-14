Името на Тръмп беше премахнато от центъра "Кенеди"

Името на американския президент Доналд Тръмп беше премахнато от фасадата на културния център "Кенеди" във Вашингтон след съдебно решение, съобщават Associated Press и AFP.

Демонтажът започна, след като федерален съдия отхвърли последен опит на ръководството на институцията да спре изпълнението на разпореждането.

На 29 май съдия Кристофър Купър нареди в двуседмичен срок от фасадата, интернет страницата и всички официални обозначения на центъра да бъдат премахнати всякакви препратки към Доналд Тръмп или други личности, различни от президента Джон Кенеди.

В мотивите си съдията посочва, че законът, с който е създаден центърът, ясно определя той да носи името на Кенеди и че промяна на официалното наименование не може да бъде правена без одобрението на Конгреса.

Съдебно решение и политически спор

Още преди началото на ремонтните дейности името на Тръмп беше премахнато от официалния сайт на институцията.

Американският президент реагира на съдебното решение с намерение да потърси законодателно решение на въпроса.

Тръмп заяви, че ще започне разговори с Конгреса, за да получи контрол върху центъра.

Междувременно съдия Купър отмени до второ нареждане и решението културната институция да бъде затворена за две години заради планиран ремонт.

Според магистрата управителният съвет не е проявил достатъчна предпазливост и не е оценил адекватно възможните негативни последици от продължително затваряне на центъра.

Голям обществен интерес

Още в петък вечерта пред сградата се събраха десетки хора, които наблюдаваха началото на дейностите по премахването на името на Тръмп. Хиляди други следяха процеса онлайн.

Работата по демонтажа беше временно забавена заради лошото време. От ръководството на центъра обясниха, че бурите са създали риск за безопасността на работниците, ангажирани с операцията.