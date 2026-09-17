BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 90

БАБХ иззе над 500 кг мед и пчелни продукти на "Капитан Андреево"

Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени

17.09.2026 | 17:52 ч. 1
БАБХ

БАБХ

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

При проверка на лек автомобил с кърджалийска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 518 кг мед и пчелни продукти – мед в различни разфасовки, пчелен прашец и клеева тинктура, без етикети. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

мед Турция БАБХ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem