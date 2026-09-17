След месеци на непрестанни промени: животът се успокоява за 4 зодии

Животът най-накрая се успокоява за четири зодии след месеци на непрестанни промени. Вселената ни държеше заети, но сега получаваме така необходимата почивка.

От март 2023 г. до февруари тази година Сатурн беше в Риби. Това ни подложи на години на тежест, забавяния и отговорности, за които вероятно не сме се чувствали готови. След това започнаха затъмненията по оста Дева-Риби, които отново внесоха смут в живота ни.

Така че, ако животът ви сега изглежда неузнаваем, това не е голяма изненада. При всички тези случващи се промени е било неизбежно да преминете през пълна трансформация. За щастие, Сатурн вече не е в Риби, Лунните възли напуснаха оста Дева-Риби, а най-интензивната част от цикъла на затъмненията е зад гърба ни. Добавете към това и новолунието в Дева – това е началото на нова ера.

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Близнаци

Години наред животът ви подлагаше на сериозни изпитания, Близнаци. За щастие, нещата най-накрая се успокояват и откривате, че вече имате нужното спокойствие на ума, за да бъдете отново любопитни. През последните няколко години се налагаше да решавате толкова много проблеми, че дори естествената ви способност бързо да сменяте посоката вероятно е започнала да ви изтощава.

Но оттук нататък се преобразявате в напълно нов човек. Ще започнете отново да казвате „да“ на нещата и да посещавате нови места. Ще започнете да мислите за това какво може да се случи през следващите шест месеца.

Така че се подгответе. Няма да се върнете към човека, който бяхте преди, и това е чудесно. В тази нова ера вие сами избирате кое си струва времето ви.

Дева

Кога за последен път взехте решение, водено от собствените ви желания, Дева? Може би не искате да си го признаете, но от известно време насам стремежът ви да се харесате на другите и да им угодите е взел връх. През последните няколко години постоянно сте били в позиция, в която само реагирате на случващото се.

Нещо се променя сега - започвате да се адаптирате. Някой има нужда от нещо – вие поемате нещата в свои ръце. Планът се проваля – вие измисляте нов. И макар да изглежда, че се справяте с лекота, това ви е коствало много усилия – дотолкова, че сте пренебрегнала собственото си благополучие.

Но оттук нататък приключвате с това постоянно реагиране. Слагате край на опитите да оправяте всичко за всички. Луната в Дева ви въведе в нова ера и сега най-накрая виждате плодовете на труда си, които са се оформяли през последните две години.

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