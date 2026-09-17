MustArt Fest 2026 ви кани на петото си издание в София

MustArt Fest 2026 ви кани на петото си издание, което продължава и днес, 17 септември, в София. Време за кино, музика и смели идеи под открито небе.

"Вчера открихме фестивала, беше доста забавно. Започваме с авторска музика. Когато залезе слънцето, имаме прожекции на филми. Имат само една седмица да снимат и да ги обработят. Състезават се за пълна техническа подкрепа за следващия им проект - музикален клип. Късометражните филми вече са оценени", разказа организаторът Девина Василева пред Bulgaria ON AIR.

Част от журито са Мона, Кирил Киров - Кико, Мария Хубенова - Ондра, Стефан Вълдобрев, Орлин Павлов.

Награждаването е тази вечер. Освен голямата награда, има и по-малки награди за музика, уточни Василева в "България сутрин".

"Фотоконкурсът - един месец се въртят снимките в социалните мрежи и на терен. Печелят техническа подкрепа - да използват безвъзмездно студиа, реквизит, осветление... Да може да промотираме всякакъв вид аудиовизуално изкуство", каза още организаторът.

"Аз така се забърках в този фестивал, миналата година беше за първи път с нашия екип. Не можех да си направя филма, нямах пари. Намерих един телефон, звъня, разбрахме се за фестивала и техническата подкрепа. Искам да помогна на мои колеги, приятели и хора, които не съм чувала до този момент. Звънете, пишете, участвайте. Ако ти си вярваш в идеята, всички ще повярват в тази идея", подчерта Василева.

Гостът добави, че тази година фестивалът има двойно по-голяма подкрепа от миналата.