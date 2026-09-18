Надпреварата за изтребители шесто поколение се ускорява: Китай с два проекта, САЩ с проблеми

Пентагонът продължава да изпитва опасения дали американската отбранителна индустриална база разполага с достатъчен капацитет едновременно да разработва и произвежда изтребителите от шесто поколение F-47 (за ВВС на САЩ) и F/A-XX (за ВМС на САЩ). Въпреки че програмата F-47 напредва към планирания първи полет до 2028 г., програмата F/A-XX на ВМС беше възобновена едва наскоро след фактическото ѝ спиране, като генерал Дейл Р. Уайт – директор по въпросите на критичните и мащабни системи за въоръжение към ВВС – предупреди, че недостигът на кадри и ограниченият производствен капацитет остават сериозни пречки. Неговият анализ показва, че опасенията относно способността на американската индустрия да поддържа едновременно и двете програми за изтребители остават значителни, въпреки намесата на Конгреса за запазване на проекта F/A-XX, пише MWM.

Въпросът за състоянието на индустриалната база се превърна във водещ фактор при решението на Пентагона на практика да замрази програмата F/A-XX по време на бюджетния процес за фискалната 2026 г. Официални лица изтъкнаха, че САЩ не разполагат с достатъчен брой специализирани инженери и други индустриални ресурси за бързо развитие на две отделни програми за изтребители от шесто поколение, особено в момент, когато F-47 навлиза в критична фаза на разработка. Вместо това Пентагонът реши да съсредоточи ресурсите си върху F-47, като същевременно запази ограничено финансиране за F/A-XX, за да си остави възможност за продължаване на програмата на по-късен етап. Това решение впоследствие срещна съпротива от страна на Конгреса, който отпусна значителни средства с цел да се запази програмата на ВМС.

Въпреки че проектът F-47 е с приоритет пред F/A-XX, той изостава с години от конкурентните китайски програми, разработвани от самолетостроителните корпорации "Чънду" (Chengdu) и "Шенян" (Shenyang), чиито летателни изпитания започнаха през 2024 г. Китайската индустрия доказа способността си да поддържа бърз напредък по две напълно отделни програми за изтребители от шесто поколение – една от които включва създаването на най-големия и с най-голям обсег изтребител в света – като същевременно осигурява мащабно серийно производство на два различни типа изтребители от пето поколение.

За разлика от това, САЩ произвеждат само един тип изтребител от пето поколение

(който е значително по-малък от китайските аналози) и разработват само един изтребител от шесто поколение, който изостава с години от китайските си конкуренти.

Двете основни ограничения, посочени от генерал Уайт, са недостигът на кадри и производственият капацитет.

"Всъщност става въпрос за способността да се управляват ресурсите като цяло – на първо място, човешките ресурси“, обясни той. „На второ място, когато се стигне до въпроса за производството – разполагаме ли с достатъчен капацитет, за да произвеждаме с необходимия темп? Впоследствие той подчерта, че има опасения относно капацитета на американската индустриална база, но отбеляза, че тези притеснения „не са характерни единствено за F-47 или за която и да е конкретна програма".

Коментарите на Уайт подсказват, че конкуренцията за високоспециализирани инженери, производствена инфраструктура и други ресурси засяга множество мащабни програми за въоръжение, а не е проблем, присъщ само на F-47 и F/A-XX. Що се отнася до самия F-47 обаче, Уайт изрази голяма увереност, като отбеляза:

"Както знаете, дългите години работа по усъвършенстване на технологиите и намаляване на рисковете ни осигуриха огромно предимство в началото на тази програма. Изключително се гордея с постигнатото от екипа и с това, което те продължават да вършат всеки ден. Все още сме твърдо напът да постигнем целта си – първи полет по време на мандата на настоящата администрация. Така че към момента не виждаме никакви пречки пред нас."