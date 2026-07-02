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Ужас в Тайланд: Девет жертви след като 11-годишен се вряза в група монаси с пикап (СНИМКИ+ВИДЕО)

Те започнала 260-километровия поход половин час преди трагедията

02.07.2026 | 20:22 ч. 0

Снимки: Reuters

Снимки: Reuters

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11-годишно момче блъсна с пикап група монаси по време на поклоннически поход в Североизточен Тайланд в четвъртък, 2 юли, като при ужасяващия инцидент са загинали деветима души, съобщиха властите, цитирани от Associated Press.

Общо 35 монаси от провинция Мукдахан, на около 600 километра североизточно от столицата Банкок, участвали в поклонническия поход. Петима от тях загинали на място, а още четирима починали в болница. Тринадесет души са хоспитализирани, като трима от тях са в критично състояние, съобщиха от провинциалната администрация.

Групата започнала 260-километровия преход към провинция Убон Ратчатхани около 30 минути преди катастрофата.

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Кадри от охранителна камера, разпространени от местната спасителна организация Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, показват как монасите вървят в една редица отстрани на пътя, преди пикапът да се връхлети върху тях.

Момчето е задържано и ще бъде разпитано, след като пристигнат държавните служители от службите за закрила на детето.

Причината за катастрофата се разследва, но от полицията уточниха, че монасите са описали как са видели превозното средство да криволичи, преди да излезе от пътя и да се вреже в групата.

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