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Въздушна тревога в Рияд: Чуха се експлозии в саудитската столица

Саудитска Арабия е пряко засегната от ескалацията с хусите, които обещаха ответен удар след нападение срещу Сана

19.09.2026 | 07:14 ч. Обновена: 19.09.2026 | 07:15 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Службата за гражданска защита на Саудитска арабия обяви днес въздушна тревога в столицата Рияд, където бяха чути експлозии, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Има въздушна опасност за района", предупреди съобщение, получено от жителите на саудитската столица, която за пръв път е пряко засегната от ескалацията на конфликта в съседен Йемен през юли, посочва АФП.

Предупреждението дойде часове след като военен говорител на поддържаните от Иран йеменски бунтовници хуси заяви, че групировката е осуетила "престъпни намерения". Той каза, че "Саудитска Арабия стои зад нападението срещу столицата на Йемен - Сана", и обеща "ответен удар".

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Предупреждение за опасност бе издадено снощи и към жителите на други райони в Саудитска Арабия: на град Джеда, на Таиф - в провинция Мека, в град Хамис Мушаит и в провинция Ал Ула, на фона на зачестилите атаки от страна на хусите. Въздушната тревога там впоследствие бе отменена.

Йеменските бунтовници, които контролират най-гъсто населените части на Йемен и голяма част от северните райони на страната, извършват нападения срещу Саудитска Арабия, откакто през юли обявиха морска блокада на кралството.

Ударите са насочени и срещу саудитски плавателни съдове в Червено море.

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