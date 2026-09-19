Посланикът ни в ОАЕ: Нямам връзка с полетите на Пеевски

Посланикът ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов отрече пред bTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било“, каза Йорданов, извънреден и пълномощен посланик в Абу Даби.

Вчера кабинетът „Радев“ обяви, че Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура.

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99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са с обща стойност от 400 милиона евро, съобщиха от МВР.

„Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка“. Това „дружество касичка“ генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски“, каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. По информация на МВР полетите струват над 5 милиона евро. Всеки е с издадена фактура от друга държава.

„Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето, депутата и лидер на партия, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или подарък за осъществяване на въпросните полети“, каза главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР.

Министърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика посланика ни. От ведомството заявиха, че започва процедура за освобождаването му. А вътрешният министър посочи и друг действащ политик в разследването на МВР. I