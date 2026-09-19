Летището на Люксембург спря работа тази нощ заради движение на дронове

Летището на Великото херцогство Люксембург спря работа тази нощ - както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Ройтерс, като се позова на информация от сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24).

Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин.

Били са засечени "неоторизирани безпилотни самолетни системи" - дронове, близо до летището. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно - за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети.

Люксембургските власти не предоставят информации чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Ройтерс.