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Между 27 и 32 градуса в събота, лятото продължава

Температурата на морската вода е 23°-24°

19.09.2026 | 07:07 ч. Обновена: 19.09.2026 | 07:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес ще бъде слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. 

Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини между 7° и 10°, максималните между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето 24°-26°. В София минималната температура ще бъде около 11°, максимална – около 28°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

На Балканите остава топло за периода. Сутринта над по-голямата част от полуострова ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западната половина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора и Западна Сърбия. Дневни температури: за София – 28 градуса, Истанбул – 26, Белград – 27, Солун и Букурещ – 29 градуса, Скопие – 31, Атина – 32.

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