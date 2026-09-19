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Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбата му

Конгресмени от Демократическата партия започнаха разследване след публикация за стотици хиляди долари, дадени за тържеството

19.09.2026 | 07:36 ч. Обновена: 19.09.2026 | 07:36 ч. 12
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че синът му Доналд Тръмп-младши му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Ройтерс.

Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информациите, че Умар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството.

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Разследващият сайт "Про Публика" (ProPublica) публикува информацията в понеделник. Сайтът посочи, че президентът на Международната боксова асоциация (ИБA) - наследник на световната федерация за аматьорски бокс (АИБА) е спонсорирал пищната сватба на Бахамите. Сайтът твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките – около 70 000 долара.

Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му е казал: "Не, връщам му парите, татко".

"Това беше съвсем скоро. Така че - аз чух, че му ги връща", добави президентът на САЩ, посочвайки, че когато информацията е излязла за първи път, той не е знаел кой е Кремльов.

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